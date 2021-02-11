客控「老闆把員工罵哭」給1星負評　老闆娘還原真相哭了：好委屈

▲老闆娘表示，她很注重對客人的服務。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

宜蘭羅東一家麻辣火鍋店日前有顧客消費時，目睹老闆娘把員工罵哭，直接留下1星負評稱「希望老闆能改善她的脾氣」。對此，老闆娘也出面表示，她很注重對顧客的服務，但該名員工屢次犯錯，讓她不得不拉到旁邊訓斥，說著說著也委屈地流下眼淚。

據悉，該名顧客日前到羅東某麻辣火鍋店用餐後，在Google評論留下1星評價，表示看到員工在旁邊偷哭，同桌的友人也聽到老闆娘罵員工罵很凶，「人家也是父母養的，希望老闆能改善她的脾氣。」

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▲顧客留下1星評價 。（圖／翻攝自Google評論）



對此，老闆娘表示，她每天早上起床的第一件事就是看Google評論，只要有客人回應，不論好壞都會回應，「不好意思，晚上員工已出錯很多次，客人點錯也很多，因為我每天很用心經營客人，怕犯錯、怕得罪客人」。

老闆娘還原當時情況，當時客人3人一桌，其中一人因吃素，要求把肉盤換成菜盤，但員工應聲後卻沒跟廚房告知，依然送上肉盤，導致客人不太開心，她才會把員工拉去旁邊訓斥。

▲老闆娘感覺非常委屈。（圖／東森新聞）



「做3個人妳都服務不好」老闆娘說，女員工跟家人講完電話情緒不太穩定，但考量工作態度問題，她還是在廚房跟員工說了說道理，但疑似聲音太大，才導致員工覺得委屈而哭了出來。

「會不會很委屈？」老闆娘聽到這句話瞬間淚崩，一句話都說不出來，只能默默拿衛生紙擦拭眼淚，但眼眶仍是紅紅的，「我很用心在經營…」。

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