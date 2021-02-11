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金牛年12生肖事業運！屬蛇馬最看俏　3生肖「須特乖」小心老闆變臉

12生肖示意圖。（圖／翻攝自百度）▲12生肖示意圖。（圖／翻攝自百度）

圖、文／周刊王

金牛年到來，先來看看今年12生肖民眾的事業工作運，依知名「旺好運」命理師、台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙的分析，絕大多數生肖民眾的走勢都不錯，但有5個生肖的民眾要特別留意職場文化與規則，其中3個生肖還得提高警覺，小心觸碰到了潛規則而惹眾怒。

知名命理師楊登嵙。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）▲知名命理師楊登嵙。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）

生肖－牛

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l   事業工作運：★★☆☆☆

l   凡事步步為營，不強出風頭

l   要奉安太歲

2021年屬牛的朋友是本命年，同時命宮中又有「劍鋒」、「伏屍鋒」兩顆凶星出現，容易出現天災人禍，無論做何事都會頗多阻力，凡事務必如履薄冰，小心翼翼爲宜！

今年只要遵照上司指示，多付出不要怕吃虧，可保工作平穩。在工作事業上雖然壓力會比較大，有時辛勤付出卻徒勞無功，但只要秉持著不急不貪堅守正道，多做善事，凡事步步爲營不怕勞苦，特別注意爲人處事低調不強出風頭，就能順遂渡過本命年的！

生肖－虎

l   事業工作運：★★★☆☆

l   維繫好人際關係對事業很有幫助

l   要安光明燈

生肖屬虎的朋友們，在2021年有顆「寡宿」星入宮，所以會容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，保持良好人際關係對事業非常重要。建議今年就腳踏實地專心一致的工作，那就可以取得不錯的成就唷！另外「囚獄」星入宮，2021年也要安分守己，遵守法律切勿為了快速發展而做出違法之事，否則難逃官訟之災。

生肖－兔

l   事業工作運：★★★★☆

l   吉星入宮事業有好成就或升職機會

l   制天狗

屬兔的朋友今年得「八座」吉星入宮，對事業極為有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就！公職或職業經理人士，會有升遷提高地位的機會，必須把握好良機。但順利進展之餘必須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。得「天解」星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，都可以戰勝困難取得成功。與家人的緣份會比較薄，由於工作比較繁忙，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，還須留意。

生肖－龍

l   事業工作運：★★★☆☆

l   口舌是非多，謹言慎行低調行事

l   要安光明燈

屬龍的朋友在2021年工作事業運上面口舌是非多，特別容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算落井下石。建議平時言行須慎，低調行事，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。 

生肖－蛇

l   事業工作運：★★★★★

l   事業運佳，貴人相助易取得成功

l   制白虎

屬蛇的朋友今年2021年運程頗爲順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極爲有利。逢「華蓋」星入宮，今年靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績。但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜爲宜。農曆3、4、8、11月份運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

生肖－馬

l   事業工作運：★★★★★

l   事業得多方貴人相助有望升遷

l   要安光明燈

生肖屬馬的朋友們，在2021年得「龍德」星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗爲順利！在工作上還能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到四方助援、廣泛支持。無論是對經商或者是上班族，均大有可爲，應該把握機會發展自我。建議今年就擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報！值得注意的是，有受「天厄」星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜、居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

生肖－羊

l   事業工作運：★☆☆☆☆

l   事業上低靡的一年，不宜轉職或創業

l   安奉太歲

2021年屬羊的朋友是本命年，和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚爲低迷。在精神上勞神傷財，事業方面枝節橫生，稍有不慎便會讓對手搶占市場，必須加倍努力，希望勤能補拙。但千萬別因此自暴自棄，還是要靠著自己的毅力和恆心克服重重困難，不然更會一事無成！在情緒方面波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，人事不合，身心屢屢受挫。所以應心平氣和小心謹慎處理事情，一切以合爲貴，則可以避開很多煩惱。今年不宜轉職或創業，最好穩守工作崗位，否則將會奔波勞碌，一事無成。

生肖－猴

l   事業工作運：★★☆☆☆

l   不適合創業和投資，腳踏實地安守本份爲宜

l   要安光明燈、制死符

屬猴的朋友在2021年事業工作遇阻力，任務繁重且阻滯重重，壓力頗重必須要沈著應付，不宜輕舉妄動，避免把事件搞得更加複雜。因有「陰煞」星入宮，小人當道，容易遭人陷害，所以平時言行需謹慎，以免被人抓住把柄。所幸逢「月德」吉星相助，只要今年事事謹慎，在工作上兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻都始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。年逢「月德」吉星，必要時不妨借助外力來沖破困境，向他人求助能得到幫助。今年不適合創業和投資，腳踏實地安守本份爲宜。

生肖－雞

l   事業工作運：★★★★☆

l   宜拓展新業務或開創新事業，正財偏財都很旺

l   制五鬼

屬雞的人2021年有很多貴人相助，事業高升，正財偏財都不錯。建議今年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功。年逢「華蓋」星，靈感湧現、創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境！此外，今年「官符」、「五鬼」入宮爲害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎，不可輕信他人，以免被人出賣而成爲替罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合爲貴；此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪成果。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險爲夷！

生肖－狗

l   事業工作運：★☆☆☆☆

l   萬事以合爲貴，勿與人起爭執影響到事業得不償失

l   要安光明燈、制桃花

今年發展並不順暢，受「貫索」星影響，流年運程甚爲曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭。要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己是有好處的。在工作上容易與同事，上司發生沖突，阻礙事業發展，謹記萬事以合爲貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步爲營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇「太陰」星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策！

生肖－豬

l   事業工作運：★★☆☆☆

l   無妄之災、小心行事

l   要安太歲

沖犯喪門吊客星，建議少去探病，勿吃喪食；可多參加喜事，一喜破三災。今年工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，否則，會招來上司，同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己事業的發展。凡事以合爲貴，否則一切努力將會是徒然無功。會遇到無情無義人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩。年中事業上最多阻滯的月份，是農曆的1、4、10月，必須提高防範意識，沈著應變，隨時警惕，否則便很有可能功虧一簣！

生肖－鼠

l   事業工作運：★★★☆☆

l   無妄之災、小心行事

l   要安光明燈

屬鼠的朋友今年運勢不錯，但切記不要驕傲行事，凡事低調，才能暗防小人說壞話。工作上會出現很多挑戰，且小人不斷在你背後偷插刀。所幸你有「太陽星」入宮，多半會遇到貴人相助，雖然工作上波折挑戰不斷，但總是能化險為夷，獲得解決！

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