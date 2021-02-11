東森寵物雲店狗超吸睛　蔡英文看到「哈妮」立馬蹲下

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陶本和



總統蔡英文第一次逛寵物雲，首選全台最大的專業連鎖店《東森寵物雲》，她造訪的當天，一下車就注意到東森集團總裁王令麟身上穿的黑白圓點襯衫，對著這位老朋友直呼「你穿得好年輕喔！」

在王令麟的陪同下，蔡英文走進店裡，在熱情歡迎總統的寵物雲同仁中，最讓她驚訝的是員工編號1號的員工貴賓犬「哈妮」。

蔡英文看到項圈上掛著員工識別證的哈妮，當下的立即反應是立刻蹲下身子跟哈妮打招呼，她一邊摸著哈妮蓬鬆的毛，一邊問「牠是鎮店之狗，是不是？」同時，她還直接當著哈妮的面說，「哎唷，你好幸福喔，在這裡上班」。

事實上，外界一直以為蔡英文是「貓派」，但自從她領養3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru後，她對毛小孩的寵愛也多出了「狗派」，而此點剛好從她一走進寵物雲大門，馬上注意到哈妮就可看出端倪。

有趣的是，當蔡英文在參觀寵物雲裡的美容院時，她又看到一隻綁著「沖天炮」髮型的貴賓狗，這時她又忍不住地跟狗狗打招呼，除了親手摸摸狗狗身上蓬鬆的毛髮，還直接對著狗狗說話，「哎唷，你好時髦噎，這樣綁才不會擋到眼睛吼」。

在寵物美容師盛情邀請下，蔡英文隨後也直接走進毛小孩的美容院，跟現場的汪星人們互動。

沒想到，她一眼又認出稍早才在門口歡迎她的哈妮，這時忍不住又笑著對哈妮說，「哎唷，我剛才有看到你噎，你要在這裡剪頭髮喔，好乖喔！」、「不知道你是真的胖，還是毛蓬鬆？」

但蔡英文當下並不知道，哈妮此時正在為了等一下的出場，進行最後的毛髮打理，因為這隻10歲的貴賓犬還有一個任務，就是要「親口」評審蔡英文手做毛小孩年菜。

在蔡英文參觀完寵物店後，她開始製作毛小孩年菜「毛寶貝雞肉球」，突然看到哈妮盛裝登場，著實又讓總統笑了出來。在場拍攝的媒體記者們也一陣驚呼，「好可愛！」、「天啊！好大隻喔！」、「毛好蓬！」

面對從店門口相遇﹑店內亂入，到試吃總統手作寵物鮮食，蔡英文也親自餵了哈妮吃雞肉球，過程中還不忘叮嚀哈妮不可以挑食，要把年菜「完食」！

接著，蔡英文更主動抱起哈妮，說要讓大家拍照。由於蔡英文向來非常注意自己愛貓們的體重，抱著哈妮的她還開玩笑地問說「要不要減肥啊！」讓所有在現場者哄堂大笑。

當蔡英文要離開寵物店時，哈妮也出現在門口準備送客，可愛的模樣與好相處的個性，讓不少媒體與工作人員紛紛要求合影，哈妮彷彿聽得懂大家的意思，一一配合完成，讓旁人直呼店狗真的是非常稱職的1號員工。

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