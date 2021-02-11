24歲女被逼應酬「寶寶別走」！遭灌酒倒地抽搐…聽公司回應氣炸

▲女子被逼著參加飯局，不斷遭到灌酒，回家後倒地抽搐。（圖／翻攝《芒果都市報》」）



記者柯振中／綜合報導

湖南省長沙市24歲的黃姓女子在一間科技公司任職，擔任前台的職務，沒想到被逼著參加飯局，喝酒喝到酒精中毒，回家時倒在地上抽搐，最後被送到醫院治療，氣得丈夫出面投訴。

綜合陸媒報導，黃女在湖南某間互聯科技公司上班，是前台的接待人員，因為面容姣好，23日準備下班時，突然收到公司主管的訊息，被要求參加飯局。

黃女收到主管訊息，不敢拒絕，訊息內容也沒有談到喝酒的部分，因此決定赴約，沒想到在桌上被瘋狂灌酒，她至少喝了半瓶紅酒。飯局結束後，黃女原先想回家，結果老闆又提議到KTV唱歌，又被逼著繼續喝酒，再喝一瓶紅酒，不勝酒力，被丈夫帶回家。

▼主管要求黃女下班後別回家，一起去參加飯局。（圖／翻攝《芒果都市報》」）



黃女回家以後，突然倒在地上抽搐，腳不斷地抽筋，手向外伸出，還出現呼吸困難的症狀，看起來相當嚇人，丈夫立刻打電話叫了救護車，經過診斷才知道，妻子急性酒精中毒，伴隨急性腸胃炎。

黃女的丈夫相當生氣，用妻子的手機在公司群組質問，竟然還被公司主管踢出群組，氣得把事件公開給媒體知道。事件發生後，公司出面回應，當時沒有強迫黃女參加，發現黃女醉倒以後，也有立刻聯繫家人到場處理。

公司回應，黃女應酬出了狀況，願意負責醫療費用。但黃女的丈夫則說，對方不斷跳針「5,000塊錢行不行」，最多就出5,000元（人民幣，下同，約新台幣2萬1,545元）解決，「灌成這個樣子，這是錢的問題，5000塊錢能幹嘛？」黃女的丈夫說，一定要見到妻子的主管，協商出一個解決方案，目前雙方仍在為此協調當中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▼女子被灌醉後抽搐，還伴隨急性腸胃炎，住院觀察好一陣子，公司卻只想用錢解決。（圖／翻攝《芒果都市報》」）

