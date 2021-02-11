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菜雞買股半年賺3倍　「曾斷頭出場」7年級分析師最推這檔

▲分析師分享理財心法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲35歲郭品宏擁有14年股齡，花不到一年時間考上分析師。（圖／郭品宏提供）

記者黃宥寧／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，投資市場也因此面臨大漲大跌的波動考驗，35歲分析師郭品宏分享自己還是菜雞(指股市新手)時的投資經歷，當時他眼見台股從6000點漲到9800點，向父母借錢買股，半年翻了300%獲利了結，但遇上金融海嘯賠光，之後靠著記錄自己每筆交易，以戰養戰，累積實力，最近2年獲利達到讓人稱羨的100%。

郭品宏是正港高雄囝仔，研究所留在家鄉念國立高雄第一科技大學金融理財所，當時股市從6000點起漲最高到9800點，整整2年的大多頭噴出行情，每天電視節目都出現名嘴和投顧老師賣力解盤，各大飯店的會議室永遠爆滿人群，台上分析師慷慨激揚的肢體語言，頓時覺得原來賺錢在大人的世界就是這麼容易。

郭回憶自己的新手運，就是向父母借了50萬元，投資一檔博弈王8076伍豐，2006年底300元出頭買進，半年過去居然變成900多元，整整翻了300%獲利了結出場。當時最熱門的標的IC設計、散裝航運、太陽能，他也都有參與到。

▲▼受武漢肺炎疫情影響，鼠年股市一開盤即重挫四百多點開出，之後一路下滑下挫超過五百點。一片綠油油中，僅醫療生技股逆勢上揚，一枝獨秀。受疫情影響，號子看盤人數也較以往少了許多。（圖／記者湯興漢攝）

▲七年級郭品宏剛進股市覺得自己擁有「新手運」買一檔飆股，半年翻了300%獲利出場。（示意圖／記者湯興漢攝）

那時候還是學生的郭品宏自認為充滿股市天賦，殊不知其實當下時空背景是買什麼都會賺，只是賺多少的問題而已，2008年金融海嘯，牛市結束進到低潮熊市整整一年，郭品宏所有投資全化為泡沫，因此上了一堂震撼教育。

郭品宏感觸的說，當他第一次面臨到重大挫敗的那天就是雷曼兄弟宣布倒閉，台股隔天開盤幾乎所有的股票都是跌停，當時的他沒有擁有台股盤後期貨交易的背景，留倉滿手期貨多單，直接吞了指數一根跌停板，隔天就被「斷頭出場」。先前累積的100多萬元獲利，短短一天全數化為烏有，也讓他含淚「畢業」退出股市。

沉寂一陣子後，郭品宏重回股市，建立一套自己的投資邏輯和原則，2019年開始記錄每天進出場對帳單，每一筆不論盈虧皆坦然面對，為防止系統性風險，每月維持200萬本金操作，當資金變大時候，最多10%虧損，在經歷新冠肺炎的全球系統性波動考驗後，郭品宏覺得自己設定的機制通過考驗了，連續2年獲利皆有機會維持在100%附近，這段時間內，他不但開闢Line群組「BD詹姆士股市實戰筆記」，並且在2020年6月考上分析師。

▲分析師走勢圖分享。（圖／分析師郭品宏提供）

▲郭品宏曾提醒股友不要看衰台股，守住9319點還是有機會挑戰歷史新高 。（圖／分析師郭品宏提供）

郭品宏建議新進股市的朋友，依目前台股熱度仍算高，台股加權指數2020年初一波疫情重挫3474點，3月在8523點見到低點，一路V型復甦來到14427點，用年K棒來看，確定站穩了12000點關卡，而且還挾帶46兆的資金活水量能，價量齊揚創下自1990年以來新高點，等於長線打了30年大底。

郭品宏認為，新手可以定期定額投資元大台灣50（0050），一同參予台灣經濟成長，算是持續進行的投資策略，針對資金不大的年輕朋友們也可以利用零股交易制度，先開啟投資理財第一步，每個月定期定額投資5000元，假設年化報酬6%，20年後複利效果228萬，一樣條件放定存20年假設利率3%，最終金額164萬，僅僅每月投資5000元的20年後差距就64萬，一旦投資金額放大那差距會更可觀。

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