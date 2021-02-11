居家明堂開運5大招式曝光！　玄關布置口訣「1要4不」

記者黃翊婷／綜合報導

新年居家布置小巧思大公開！知名命理師李行分享5招居家明堂空間布置小撇步，透過簡單的小技巧改善玄關空間，就能讓家中人員的財運、事業、感情及健康好轉！

▲居家玄關保持整潔是開運的不二法門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

李行老師分享，「門、廳、灶」是陽宅的3大要素，門一般代表外部關係，廳代表陽宅主人，灶則代表陽宅的女主人以及一家財氣，三者息息相關，其中大門更是家中最主要的「進氣口」，而且「氣」從大門進入家中，第一個停留的地方就是玄關（又稱內明堂），所以只要布置好玄關，就能讓家運更旺盛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一招：玄關明亮要整潔，有無玄關都要做

布置祕訣：保持乾淨、整潔及明亮。

李行老師建議，可利用投射燈將光源投射在進門處地板上，利用光源創造視覺上的玄關區域，再利用光的能量達到聚氣的效果；如果玄關雜亂昏暗，進屋後只有雜氣、穢氣，必會直接影響家中人員的運勢。

第二招：玄關異味不清除，是非口舌進家門

布置祕訣：擺放盆栽、擴香瓶。

李行老師建議，可多利用鞋櫃收納空間，將鞋子擺放整齊，並以香氛來淨化玄關的空氣與磁場；但鞋子如果有異味，就會有「味煞」，不論是出門、進家門，都會沖犯「味煞」，間接影響一天的事業運、財運。

第三招：玄關通暢不逼迫，財官順利遇貴人

布置祕訣：不天花板壓頂、不入門碰壁。

李行老師建議，天花板不宜過低，玄關也不可以太過逼迫。如果天花板過低，容易形成「壓頂煞」；如果玄關太逼迫，則容易形成「明堂逼迫、入門碰壁」的狀況，這些都會影響財運及事業發展。

▲室內可以擺放盆栽或香氛用品來淨化玄關的空氣與磁場。

第四招：玄關佈陣不亂放，簡單扼要為重點

布置祕訣：簡單扼要，不宜隨便亂放。

李行老師建議，可以擺放風水吉祥物，配合風水陣法搭配擺放，但千萬不可將全部的風水吉祥物都往玄關放置，這樣反而會讓「氣場」混亂，使家中成員感到煩躁、焦慮的壓迫感，易影響健康。

第五招：玄關地勢牆面不平整，人氣財氣洩出門

布置祕訣：保持牆面、地板平整。

李行老師建議，可以適時修補牆面、地板。如果玄關地勢不平、牆面龜裂或有壁癌，不僅視覺上有礙觀曕，還會型成「洩氣」的格局，容易產生家人聚少離多、留不住錢、事業或課業受阻等影響。