男童吞54磁球險死！用身體實驗害「腸破洞嘔綠汁」　手術6hrs搶救

▲英國男孩吞下54顆小磁球，險些釀成生命危險。（圖／翻攝自推特／@nypost）

記者葉睿涵／綜合報導

英國曼徹斯特一名痴迷科學的12歲男孩莫里森（Rhiley Morrison），為了試驗磁鐵在人體內是否仍有磁性，並且想看看磁鐵經過腸胃之後排泄出來的樣子，於是大膽吞下54顆銀色小磁球。這名男孩4天後發現，自己無法將小磁球排出體外，只好向母親坦誠自己做的蠢事，並被緊急送往醫院，接受長達6小時的手術。

綜合《紐約郵報》和《地鐵報》報導，莫里森的母親表示，兒子是一名自閉症和多動症患者，但對科學非常著迷，也熱衷於動手做實驗；當醫生從莫里森的體內取出54顆小磁球時，她嚇得「說不出話來」，因為醫生告訴她，要是莫里森沒有及時求救的話，就會有生命危險。

Rhiley wanted to see if he would become magnetic but ended up facing a horrendous ordeal in hospital https://t.co/7OXRUabFyS — Metro (@MetroUK) February 8, 2021

莫里森術後在皇家曼徹斯特兒童醫院住了10天，他在住院期間完全無法移動，還吐出了不少綠色汁液，因為他的腸子已經破了一個洞，這導致他需要通過鼻胃管進食。由於英國的新冠疫情十分嚴峻，因此莫里森在住院期間，他的父母都無法陪同在側，這讓他的母親十分難過。

莫里森的母親還有3個孩子，她在受訪時表示，自己已將家裡的所有磁鐵、磁球統統扔掉，並希望莫里森的經歷可以讓其他孩子的父母都意識到，磁鐵是非常危險的；一名護士還告訴她，常常有這個年紀的小孩因為吞食磁鐵而被緊急送院。

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