連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子　下場卻讓她崩潰

▲人妻和中醫師結婚後，連續生了8胎都是女兒。（示意圖／取自Unsplash）

圖、文／周刊王

傳宗接代對部分傳統家庭來說非常重要，總認為一定要生下兒子才能延續香火，進而引發不少問題。資深醫藥記者洪素卿近日上節目分享案例，一名人妻和中醫師結婚後，連續生了8胎都是女兒，但丈夫一直希望生個男丁，只好忍痛讓對方「假結婚」找外籍嫩妻生小孩，結果雖然順利生了男嬰，下場卻讓她崩潰。

洪素卿日前在《震震有詞》節目中透露，該位人妻與50多歲的中醫師結婚後，男方就多次表明想生個兒子，夫妻倆也不斷努力做人，可惜事與願違，她連續生下8個孩子，卻清一色都是女兒，讓2人懊惱不已；女方不捨丈夫難過，只好同意他另娶一名柬埔寨女子圓夢，但雙方僅能是假結婚關係，生下男嬰就必須離開。

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▲洪素卿在節目中分享案例。（圖／翻攝自YouTube）

說也奇怪，後來外配懷的第一胎就是男孩，正宮擔心地位不保，在對方生產完後就想盡辦法要把她送回柬埔寨；不料男方卻開始找各種理由拖延，甚至讓嫩妻住進婆家，且三不五時就說要回家「看媽媽」，態度和過去大相逕庭；見老公反差如此明顯，人妻終於恍然大悟，這才發現對方的心早已不在自己身上。

洪素卿提到，人妻後來越想越不甘心，決定向警方檢舉中醫師假結婚，企圖玉石俱焚。律師指出，假結婚或假離婚會使政府單位登記之資料成假資訊，因此涉案人恐觸犯「使公務員登載不實罪」，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下之罰金。

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