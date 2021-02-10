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平價牛排店誤開「30萬發票」　稅金飆破1.5萬！闆娘哭求客回來

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲平價牛排館誤開出30萬元發票。（圖／翻攝自臉書）

記者崔子柔／綜合報導

平價牛排店竟誤開出30萬發票！「板塊牛排」台南善化店8日一名員工疏忽，將發票誤植為30萬420元，目前店家已貼出發票號碼「98388774」，希望客人能回店協助，否則該筆消費的營業稅恐飆破1.5萬元。

板塊牛排老闆娘昨（9）日在臉書PO文表示，她正尋找8日下午2點46分來店用餐的客人，因為員工疏忽，將發票金額開成「30萬420元」，希望當天下午2點半有來用餐的客人多留意。

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文章也被轉發至臉書社團「我是善化人」，闆娘心急表示，發票號碼為「98388774」，希望客人能多加注意，返回店家協助更正。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲文章被轉PO到地方社團。（圖／翻攝自臉書）

據了解，板塊牛排餐點價格為130元至370元不等，開錯的發票價格高達30多萬元，該筆5%營業稅就超過1.5萬元，不過如果業者在國稅局調查前主動更正，就可避免受罰。

依照統一發票使用辦法，營業人開立發票如果發生錯誤情形，應該收回原發票並作廢，再另外開立統一發票給消費者，如果未作廢重開，依加值型或非加值型營業稅法的規定，應記載事項如果未依規定記載或者是記載不實，就會依規定處分銷售額的1％以上，罰鍰金額最低1500元、最高1萬5000元。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲台南善化牛排館發票開錯金額。（圖／翻攝自Google Maps）

如果銷售對象是個人，又無法向消費者收回發票作廢，業者也不用太擔心，只要在發現錯誤後「未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查員調查」前，迅速主動更正或報備實際的交易資料，就能避免受罰，但相同的情況一年不可以發生超過3次。

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