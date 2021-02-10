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小資族DIY改造住家總是「少一味」？設計師：專業關鍵在於燈！

▲▼居家空間,裝潢,客廳。（圖／Unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

儘管高房價讓小資族不敢夢想買房，但運用有限的預算改造現有老房子也是不錯的方式，然而許多人自己動手改造一陣子後，發現和設計師改造的房子對比就是「少一味」其實關鍵在於燈的運用。

裝修公司設計師宋迴敏分享，老一輩的人認為屋內要明亮氣場才會好，然而隨著北歐風工業風的興起，年輕一代喜歡昏黃的情境氛圍，因此若想打造情境感又想維持亮度，建議選擇色溫3000K白偏黃的自然光不容易出錯，若數字愈小於3000K愈黃，僅適合起居室及臥室等以休息為主的空間，或在重點空間增添幾盞設計感燈具更有個性。

宋迴敏也建議，過去老房子大多都是全室白燈，若要大改造花費頗高，有幾個關鍵可以簡易改變氛圍，像是把握黃白光比例3：2，也就是5盞燈3黃2白，光線就能立刻變柔和；或者在天花板增加吊燈、角落添購立燈、閱讀燈等，就能快速讓舉家空間變得很有質感。

另外，也可以依照不同的家庭成員設計燈光需求，像是家中有小孩的就盡量在書桌或遊戲空間選擇亮度高、不閃爍的燈具，若是與孩子同睡的空間，建議分開光源開關避免影響早睡的孩子，若孩子有獨立房間，則增設造型可愛的夜燈，維持孩子的安全感；若是長輩的居住空間，則建議增設感應燈，維持老人家視線清晰，預防跌倒。

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