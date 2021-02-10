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牛年到！命理師「生肖蛇、兔、牛、羊」最容易遭詐騙...理由曝

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

近年詐騙手法日新月異，詐騙金額屢創新高，命理專家楊登嵙表示，牛年即將到來，生肖屬蛇、兔、牛、羊的民眾，最易受到詐騙，須多加防範。

楊登嵙指出，由於科技的發達，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，現在詐騙手法歸類有Line訊息詐騙、ATM解除分期付款詐騙、假交友（援交）詐騙、網路購物詐騙、假警察或假檢察官公務機關詐騙等手法，已不再是一通電話中獎或退稅詐騙，甚至有同事或朋友假藉投資名義，而行詐騙之實。楊登嵙提醒，世上沒有那麼多的暴利掉下來，要自己心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。

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楊登嵙表示，2021年最容易被詐騙的生肖第1名為「蛇」，財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月、及11月份要好好把握；但「白虎」入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆5月、6月、9月、及10月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙。（圖／記者白珈陽攝）

▲楊登嵙，牛年生肖屬蛇、兔、牛、羊的民眾，要特別防範詐騙。（圖／記者白珈陽攝）

第2名是「兔」，楊登嵙說，屬兔的民眾今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「白虎」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆3月、7月、及12月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

第三名「牛」，「太歲」入宮，以農曆正月，2月，5月及9月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

第4名為「羊」，今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！

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