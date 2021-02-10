注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看





▲關於春節期間垃圾收運情形，北市環保局表示，2月12日至2月14日停收。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期到來，關於台北市在春節期間垃圾收運情況，台北市環保局表示，今年農曆春節落在2月10日（小年夜）至2月16日（初五），考量市民返鄉過年或長假有垃圾清運需求，2月10日當天加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物，而大年初一12日至初三14日停收3天。

有關2021年春節假期（2月10日至2月16日）垃圾清運情形，台北市環保局表示，小年夜適逢週三且為放假日，但考量市民返鄉過年或長假有垃圾清運需求，2月10日當日加收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物，2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，屆時將以播放響鈴音樂通知市民，2月12日大年初一至2月14日初三停收3天，2月15日初四、2月16日初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，自2月17日初六恢復收運大型廢棄物。

▲環保局公布今年農曆春節垃圾清運情形。（圖／台北市環保局提供）

環保局提醒，民眾年終大掃除別忘了清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早撥打1999市民熱線向環保局預約免費清運，以避免春節前造成預約清運擁塞情形；民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。

環保局也呼籲，民眾平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類，確實依圖示方法處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

環保局於各行政區設有33處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至晚間23時，春節期間如民眾無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，收受點資訊可至環保局網站的最新消息查詢。