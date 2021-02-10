「狼人殺」出局只能看戲　直播主開店大推「謀殺之謎」

▲實況主「廚爹」經營的「謀殺之謎」主題店，店內劇本題材豐富，橫跨中國仙俠、民國初年，到未來科幻。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

由綜藝節目颳起的桌遊「狼人殺」旋風，在台灣獲得廣大迴響，創下亮眼收視外，不少年輕人也相當熱衷，但「狼人殺」隨進程淘汰，玩家「被殺」後就成了局外人，於是便興起「謀殺之謎」角色扮演推理遊戲，全玩家可從頭參與到尾，不僅大陸綜藝節目爆紅，台灣也悄悄開始風行，實況主「廚爹」目前在台北經營2家主題店，未來也計畫籌備網路節目。

▲店內提供多樣道具，除充分滿足拍照需求外，也讓玩家在角色扮演過程中，可以更加入戲。（圖／記者羅志華攝）

「狼人殺」規則概略來說，分為好人、壞人（狼人）陣營，整場遊戲圍繞玩家討論、判斷誰是狼人，以及每回合廝殺後，在成員逐漸減少下分出勝負；廚爹認為，「狼人殺」節目的成功，來自觀眾在得知玩家身分的「上帝視角」下，看著他們勾心鬥角，各種反串、誣陷、替自己辯駁的真實反應，使社群熱議個別藝人表現、算計各種狀況，帶起一股風潮。

▲謀殺之謎適合多人同遊，在拉普拉斯提供服裝道具下，不少客人還沒開始玩，就能先拍個過癮。（圖／拉普拉斯-廚爹提供）

談起「桌遊」，不少人可能想到「大富翁」，但近幾年台灣桌遊風行，好幾種熱門遊戲充斥市面，桌遊店也成了許多年輕人的社交選擇；廚爹於10多年前高中時，在社團啟發對桌遊的興趣，大學念工科的他，當兵時卻「髮夾彎式」考了「玩具與遊戲設計」研究所，還沒畢業就投身電競產業，成為《爐石戰記》的實況主及主播，即使發展多變，對桌遊的熱情卻絲毫不減，期間仍不斷參與相關活動。

▲廚爹表示，道具部分就屬衣服開銷最大，其中正品的漢服、西裝，動輒上千元。（圖／記者羅志華攝）

某次廚爹到大陸旅遊，見「謀殺之謎」在當地相當風行，帶幾套劇本回台試玩後，朋友間回饋很好，便興起創業的念頭；廚爹表示，謀殺之謎(Murder mystery)起源於歐美，最早是派對上賓客同樂的遊戲，劇本內僅提供玩家角色背景與必要資訊，其餘內容只要符合角色都能自由發揮，玩家能進行調查，四處質問，直到掌握足夠訊息推斷兇手是誰為止。其後中國將謀殺之謎玩法發揚光大，衍生更多不同要素的劇本，包含情感本，還原本，欺詐本等。

▲玩家於遊戲中扮演角色，劇本背景除有武俠、科幻等種類外，劇情走向也有感情、懸疑等多種選擇。（圖／拉普拉斯-廚爹提供）

廚爹分析，「謀殺之謎」與以往桌遊不同，一套遊戲（劇本）玩過後，玩家彷彿體驗了場互動式電影，結局走向全看玩家抉擇，相較先前流行的多人遊戲，「密室逃脫」雖參與者眾，部分成員卻可能無法體驗所有謎題，至於「狼人殺」，被殺的玩家更是直接出局，甚至從遊戲開始沒多久，就要到一邊納涼，「謀殺之謎」雖也會有「死者」，但純屬背景設定，不會淘汰任何玩家，每個人都能有完整的遊戲體驗，即使遊戲時程較長（約4小時），但玩家回饋心得，沉浸劇情時，常感覺時間一下就過了。

▲店內的正品衣物穿出去也不是問題，與單純讓玩家套上「外皮」的單薄衣物不同 。（圖／記者羅志華攝）

在廚爹的主題店中，劇本橫跨上古仙俠、民國初年到未來科幻，並備有許多正品漢服、西裝，供遊玩民眾拍照、角色扮演，由工作人員擔任主持人與玩家互動，除適時推進劇情發展外，也視情況「鋤強扶弱」，平衡好人與兇手間的勢力，以確保玩家的遊戲體驗。

▲有時客人於遊戲中發想情節、跨出「劇情線」外，廚爹也得臨場反應，直到最後才能知曉結局為何。（圖／拉普拉斯-廚爹提供）

某組熟客時常光顧，喜歡打破框架「創造劇情」，廚爹擔任主持人時，也得臨場反應，只要情節合理，便順勢跨出既定路線，情節方向由眾人討論而出，不到最後往往不知結局為何，也將「謀殺之謎」玩出了不同風采。

▲拉普拉斯於過年期間，於2月14、15、16日有營業，但僅提供微風館的劇本 。（圖／記者羅志華攝）

廚爹表示，光大陸一個盛行「謀殺之謎」的城市，就有高達400家店，他眼見台灣的主題店家不多，為推廣已開始加強裝潢，要在店裡重現上海「百家樂」，讓玩家也能在台享有完整的遊戲體驗，未來計畫籌備網路節目，使本土藝人也可在「謀殺之謎」的舞台上發揮，而大陸網路綜藝節目《明星大偵探》，內容即主打「謀殺之謎」，班底主持人撒貝寧參與多檔節目，網傳年收入達1100萬人民幣（折台幣約4830萬元）。

▲除各式桌遊、密室逃脫外，玩家現在也多了「謀殺之謎」可選擇，廚爹也將持續精進，要讓玩家有更好的體驗。（圖／拉普拉斯-廚爹提供）

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