牛年代表字「嚇」！專家曝3招開運法　新衣、床單買這2色

▲專家教3招「牛年轉運法」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

2020一整年飽受疫情影響，國內外都發生不少大事，不免讓人期待今年會有所好轉，不過命理師「清水孟國際塔羅」小孟老師指出，2021年可能還更「嚇」，他提點民眾3招轉運方法，可用來「牛」轉乾坤。民間習俗僅供參考，切勿過度迷信。

小孟老師表示，2020年是五星連珠，2021年則出現金星、木星、水星、火星、土星、冥王星連成一線的「六星連珠」，非常罕見，也提醒民眾在新年換上新氣象改變運勢。

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一、新衣、床單換成「綠色、咖啡色」

小孟老師說，牛的皮膚是咖啡色，可以穿上同色系的衣服，且牛吃草，綠色也是不錯的選擇，被單換成這2色有助於改善運勢，錢包等隨身物品也有相同效果。

▲咖啡色、綠色適合多在牛年使用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



二、房間財位放置「5色水晶」

小孟老師指出，2021年看好中國、印度、南非、越南等新興市場，想投資的朋友可抓緊時機，也建議在房門打開45度角的財位放置5種不同色的水晶，因為2021的4個數字加總為5，有五路財神的寓意，找不足5色水晶也可用5顆大小不一的石頭取代。

三、牛吃草畫或牛形陶器

小孟老師建議，在房內「躺著能看到」的地方掛一幅牛吃草的圖畫，牛正在搖曳尾巴更佳，有辛苦有成的意思，找不到喜歡的畫也可用牛形陶瓷取代，另外要注意牛的屁股要向家內，否則迎來的貴人會往外跑。

▼專家看好牛年新興市場發展。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

