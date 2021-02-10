除夕夜紅包加持術！ 「紅包袋+心願紅紙」願望會成真

▲今年過年你有紅包可以領嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者李芷萱／綜合報導

每逢過年，很多人最期待的就是領壓歲錢、再用這筆錢來錢滾錢，如果今年沒得領也不用傷心，只要準備一個紅包袋也能招財！命理師林霖便教大家一個「除夕紅包袋許願法」，只要使用紅紙和紅包袋，就可以輕鬆許願。

林霖在《命運好好玩》中表示，除夕晚上是適合做紅包袋許願法的時機，第一步驟先把願望寫在紅紙上，並畫一顆六芒星（代表天地啟動心願），接著準備九張幣值相同的紙鈔放進紅包袋內，例如九張一百元、九張一千元，然後把心願紅紙放在鈔票上方，密封好後放在枕頭下。

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▲紅包袋也能用來招財。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

再來，需要在初一至初三這三天分別去「常拜的那一間廟」、「財神廟」、「住家附近的土地公廟」三間廟宇將紅包過爐，最後把紅包在家裡保留到冬至，便可將紅包袋中的鈔票放到聚寶盆或存銀行。至於心願紙可以怎麼處理？林霖透露，能在農曆十二月二十四日送財神時，去土地公廟將其和金紙一起燒化。

如果你在今年有領到壓歲錢，命理師吳美玲也分享三種增加財運的辦法，一是存銀行，二是能把紅包放到皮夾內49天，作為招財錢母，如果拿到的金額比較大，可放168、188等吉祥數字，三則是把紅包放到枕頭底下，並紅紙寫下出生年月日和「日日見財」。