日本女學生的水手服變革...及踝長裙竟一度是「太妹標配」！

▲日本女學生原本都是穿著和服上學，水手服直到1920年代才逐漸普及（示意圖／Pakutaso）



作者：李仁毅

繪者：林桂琴

摘自：河景書房《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

●精選書摘

日本國中與高中女生所穿的水手服，應該是全世界的學生制服中最具代表性的服裝，但是在學校裡讀書的女學生，怎麼會跟海上男兒所穿的水手服扯上關係呢？這就得從很久很久以前，遠在大海另一端的英國談起。

英國在1588年打爆西班牙引以為傲的無敵艦隊之後，開啟縱橫四海的強權盛世，我們現今熟悉的大領襟水手服，則是在十九世紀初出現於歐洲，但一開始還不是英國海軍的制服，為什麼呢？因為那個年代英國海軍還沒有統一的制服，每艘船艦都只憑著船長的個人喜好，叫大家一起穿什麼就穿什麼，甚至很悲哀地，還出現過全體船員穿著小丑服的情況（1853年英國皇家海軍哈樂昆號HMSHarlequin）。

▲如今日本僅有5成的國中與2成的高中將水手服選為女版制服。（示意圖／取自Pakutaso）



當時英國維多利亞女王擁有一艘皇家遊艇「維多利亞與艾伯特號HMYVictoriaandAlbert」，她愛死了船上船員所穿的水手服，於是就在1846年9月2日的海上旅遊中，製作兒童版的水手服給6歲的皇太子艾伯特．愛德華（日後的國王愛德華七世）穿著，眾人齊聲叫好，因此她就多做了幾件寄給她的長外孫—普魯士王國的威廉王子（日後的德意志皇帝威廉二世）。艾伯特王子穿著水手服的卡哇伊模樣，立即引發英國民眾仿效，差別只在男孩的水手服下穿褲子，女孩則穿裙子，而這股風潮很快地也蔓延到歐洲皇室貴族與民間，法國女生更將水手服當作流行服裝穿著。

為了終結服裝亂象，英國海軍在1857年將水手服制定為海軍制服，接著法國在1858年、美國在1862年也陸續以水手服做為海軍制服，日本則是在1872年引進，也就在這一年，致力維新的明治政府頒布了學制（學校制度）。在江戶時代，日本女子接受教育的機會並不太多，少數會到寺子屋（私塾）學習識字與珠算，而為了培養眾多的賢妻良母，新學制以全民教育為目標，日本女孩的就學率開始提升。

明治時代的女學生大多穿著和服上學，行動很不方便，1900年起到大正時代，女生制服的主流變成上半身穿著和服，下半身則穿著袴（褲裙）和皮靴，和服下擺是紮進袴裡頭的。1905年，女子高等師範學校井之口教授到歐美觀摩後，率先提出水手服樣式的體操服，但當時並未普及，直到1920年京都的平安女學校以一件式的洋裝型水手服做為制服，接著1921年名古屋的金城學院、橫濱的菲力斯女學院，以及九州的福岡女學院，都以水手服搭配裙子做為制服，自此國中與高中女學生以水手服做為制服的做法，才漸漸擴展到日本全國。

整個昭和時代（1926年到1989年），可說都是水手服制服的時代，更在1981年由當時18歲的藥師丸博子演出電影《水手服與機關槍》上映時達到巔峰，在七○到八○年代還有個特色，就是當時的不良少女，會把水手服的裙子改到腳踝那麼長。進入平成時代後，在追求多樣化的風潮下，水手服逐漸從校園裡消失，但在今天的日本，仍有約半數的國中與二成的高中，選擇以水手服做為女生制服。

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

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