林智堅帶路私房景點　邀民眾體驗香山好山好水

▲新竹市長林智堅今分享他的香山私房景點 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

牛年來香山賞牛！新竹市長林智堅今分享他的香山私房景點，就在南隘國小旁的鹽港溪，一群自然放牧的黃牛，固定每天下午悠閒漫步河床吃草，河岸還有整片盛開油菜花、向日葵與波斯菊農田，是最應景牛年景點，邀民眾來體驗香山好山好水。不過在尋牛過程中，因黃牛警戒心強，他只好「一直追著牛的車尾燈跑」，他也笑說，提醒民眾觀賞時仍要與牛隻保持安全距離，愛護牛牛也保護自己。

因應今年牛年，為了祝福市民朋友牛年行大運，林智堅前往香山尋找牛群！在南隘國小校長賴黃宗與學童的帶領下，林智堅市長先到校園雞舍，與師生飼養的雞互動，接著騎單車到附近農田，和大家在盛開的油菜花、向日葵、波斯菊前留下溫馨合影。

尋牛的過程有些許波折，最後林智堅在南隘大橋附近找到了一大群自然放牧的黃牛。新竹市動保所表示，這群黃牛由蘇茂澄先生飼養，從5年前2隻黃牛開始養起，每年慢慢自然繁衍，至今共有18隻黃牛。

動保所指出，白天時黃牛群會沿著鹽港溪河道走到南隘大橋附近，邊走邊吃河床上的新鮮牧草。而黃牛早期在台灣常作為耕田，是農夫最得力的幫手，但有先進的農機具取代後，牛隻十分罕見，這群放牧黃牛也形成該區的特別景觀，附近的居民都會出來看牛，更成為牛年應景的景點。

除了可以觀察牧牛，這個季節南隘地區的農田也非常美麗。南隘國小賴黃宗校長表示，新竹地區的稻米一年二穫，第二期稻作在12月初收割後，要到隔年元宵後才會再次放水插秧，在這個空檔時期，農人會播灑一些種子，例如油菜花、向日葵、波斯菊等作物，做為綠肥，在開春時翻土將這些作物埋到土裡面做為肥料。

林智堅說，這個季節南隘地區的農田盛開向日葵、油菜花，非常壯觀，也吸引許多粉蝶採粉，賞花的同時還可以了解粉蝶的生態。因疫情關係，春節假期不妨到戶外走走，到新竹市香山區南隘來趟看牛賞花之旅，祝福大家新年平安健康、牛年行大運。