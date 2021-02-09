凌晨兩震國家警報沒有響　葉毓蘭疑：被前天連珠炮通知震壞了？

▲葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日前半夜發生規模6.1地震，國家警報器大作連響12次以上，不過9日凌晨發生2起有感地震，警報器卻沒有通知。對此，氣象局局長鄭明典表示，地震規模未達標因此沒有發布訊息，然而，國民黨立委葉毓蘭表示，國家警報系統應以民眾對地震實際感受進行優化。

葉毓蘭說，7日凌晨的6.1地震，震央距宜蘭縣政府85.1公里，深度有112公里，晃動時間也不長，國家警報卻像連珠炮連發十多次把全台吵醒。但是，9日凌晨的雙震，雖然規模不過5.7，但是距離宜蘭縣政府較近（7.9公里），深度也淺了許多，在各地引發的搖晃震動時間也很長，警報器卻沒發出通知，令她思考會不會像921時，警報系統被震壞了？

對於國家警報未發出通知的狀況，鄭明典透過臉書表示，國家級警報發布的條件為，「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。」因此，9日凌晨連續發生2次規模雖然都有達到5以上，但僅宜蘭震度達4級，其餘皆未達標。

不過，葉毓蘭質疑「太多疑點了」，如果這警報不響如鄭明典的臉書文所言，純粹是系統預估未達標所致，那麼這個系統真的需要針對民眾對地震的實際感受，進行優化，畢竟過猶不及，都不好；希望不是在前天半夜的警報系統連珠報事件後，檢修後未啟動正常運作所致。

葉毓蘭也說，春節將至，頻發的地震難免令人憂心。但是自921地震後全國在抗災防震上做了許多努力，提升了台灣防災的能力。春節連假中，當絕大多數國人都在歡度新年慶團圓時，台灣還有一群人無休，默默的在守護我們的安全，也向全台醫護人員、警消，駐守各地的氣象人員，加油打氣「你們都辛苦了」，祈願多災多難的庚子年快快過去，台灣無災無難無恙無患，平安迎接牛年！