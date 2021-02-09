罵A同學B卻大哭！班上有「高敏感孩子」怎麼辦　練習換位模擬

▲班上若有「高敏感孩子」，引導孩子練習換位、角色扮演，劃出心理界限。（示意圖／pixabay）



文／王意中

摘自／寶瓶文化《覺察孩子的焦慮危機》

「大榮，你給我安靜一點，我在上課。你到底在幹麼？再吵的話，你就不要下課。搞什麼鬼！老是說不聽。」老師拉高嗓門數落大榮，但大榮嬉皮笑臉，一副事不關己的模樣。倒是坐得遠遠的林云云卻顯得很有事，這明明不干她的事啊。

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只要一遇到老師把音量拉大，云云就覺得老師是針對自己而來。座位上的她不斷搓揉著手，不時低下頭，眼神盯住桌面。

「同學們看這邊，看看等腰三角形的兩個邊、兩個角，這兩個角是一樣的，所以你們換算的時候，記得先把180度扣掉頂點，剩下的兩個角再除以2⋯⋯」

大榮轉過頭，對著坐在後面的阿信秀他新買的寶可夢遊戲卡。「啪！」老師用力把數學課本甩在講桌上，「大榮！我已經警告你了，你還在那邊講？」

大榮還沒出聲，坐在遠端門口旁的云云竟然哭了起來，眼淚一直流，一直流。老師的視線掃向云云，「云云，你哭什麼哭呢？一個大榮就夠讓我頭痛了，你還來湊熱鬧？」望著淚流滿面的云云，老師感到莫名其妙，「真是的⋯⋯」

陪伴孩子面對焦慮

震央沒事，遠端卻有事

教室裡常常會出現一種狀況：當老師大聲地指責班上某一個同學時，被罵的當事人顯得不痛不癢，沒有什麼反應，反倒是班上的其他孩子明顯受到驚嚇，而焦慮不已。

這種狀況，我常常形容為「震央所在沒事，在遙遠的地方卻很有事」。對於這種情況，我會思考：孩子反映出來的是什麼訊息。是對於老師大聲、嚴厲而過度敏感？還是害怕老師也會罵自己？⋯⋯無論什麼原因，這往往使孩子常處在一種焦慮狀態，無法專心於課堂。

風吹草動，皆與「我」有關

有些孩子屬於高敏感，對於教室裡的風吹草動，總認為是和自己有關係。例如，當老師上課時責罵別的同學，當事人很容易誤以為老師也在責罵自己。

面對高敏感的孩子，老師難免莫可奈何地這麼想：「我在進行班級經營，管愛講話、愛干擾的同學，但那孩子愛哭，我能怎麼辦？」「我總不能都不管課堂秩序吧。更何況，重點是我沒有罵那孩子喔！這是他／她的問題，不是我的問題。」

辨識「敏感」的差異

我們需要釐清，有些孩子是屬於感官上，對聽覺刺激過度敏感，因此大聲、尖銳、高亢的語調和音量，會造成其聽覺上的不舒適，感到疼痛，極度焦慮。

有些孩子則認為講話的內容、字眼和自己有關，這一點跟孩子是如何解讀、思考有所關聯。我們需要逐一地釐清，孩子的想法是否出現誤解、扭曲與過度放大。這兩種敏感是不一樣的。

換位模擬：想像自己是數學老師⋯⋯

引導孩子想像：自己是數學老師，面臨坐在教室前方第一排的大榮不時干擾上課，自己會做出怎樣的反應？同樣地，試著再度想像：身為數學老師，自己的所有目光都聚焦在眼前的大榮，坐在門邊的林云云並不在自己的視線裡。──也就是說，老師的火力射程僅及他眼前第一排的大榮，對於在遠端角落的自己完全是八竿子打不著。

引導思考：「老師生氣的對象不是我。」

引導孩子思考：老師現在生氣的對象是大榮，並不是針對我。主因是大榮上課時，不斷在干擾老師，所以老師才發出尖銳的聲音，以責罵的口吻威脅、要求不守規矩的大榮。──老師的對象是大榮，我是林云云，這是兩件事情。

「這和我一點關係都沒有，我可以很確定，我在課堂上，遵守著上課的規定，我安安靜靜地坐在座位上。因此，老師沒有任何理由及必要性來針對我。整個過程，就是針對大榮，這一點我很清楚，所以無論老師再怎麼大聲，他還是針對大榮，和我沒關係。」

入戲演練：直接做角色扮演

如果有些想像的方式對孩子來講比較抽象，可以直接進行「角色扮演」。請林云云站到講臺上，扮演數學老師，對著第一排的大榮直接入戲演練。

讓孩子藉由角色的互換，來加深感受：數學老師「射擊」的對象，真的就只有他眼前第一排的大榮。孩子需要演練，因為這有助於強化腦海中的畫面，使其對想像的情境更熟悉。當畫面愈清晰，孩子對於整個情境也更加能夠掌握，有助於降低焦慮。

▲帶領孩子畫出心理界線。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



以「干我屁事」的概念，透過自我對話，劃出心理界限

看到標題，你可能覺得意中心理師怎麼用詞不雅，但事實上，就是如此。孩子可以使用一些有助於自己劃出「心理界限」的字詞，簡單地講，就是一種「干我屁事」的概念。

這些詞彙、字眼，或許聽起來不雅，但我們並非脫口說出來，而是在自己的腦海裡、內心裡，對自己說。要讓自己不受負面想法的影響，有時候，「自我對話」的用字遣詞實在有必要犀利一點。

敏感其實不是壞事，但是，如果敏感總是和孩子的負面思考連結在一起，那就真的很容易壞事。所以，如何調整孩子的認知是很重要的，讓孩子用一個比較合理的方式，來解釋自己與周圍人、事、物之間的關係。

這也是我在書中不斷強調的主軸：認知想法的改變，對於改善焦慮狀況絕對有影響。一句話，是否可以改變一個人？關於這一點，我是非常相信的。正如在閱讀過程中，一字一句的文字，在在影響著我們看待事情、解決問題的方式。

只不過要產生改變，需要我們每天非常敏銳地覺察自己對一些事情的看法，並且試著以合理的方式去解讀，加上不斷在腦海裡練習。

別讓負面思考任意飄

我們的想法、認知和注意力飄向哪裡，也決定了遇到狀況的第一時間，自己的情緒會往哪個方向走。關於自己要怎麼想、要不要想、想多少、想到什麼程度等，有些孩子可以很清楚地有效掌控，自己完全可以拿捏。

然而，有些孩子則無法覺察自己到底是如何思考，念頭又到底是如何東跑西跑，最後就只能任由負面想法四處飄。有時飄到對自己不利的地方，就像跑到幽閉的山谷裡，想法在山谷中不斷地繞啊繞，繞不出來。這種在山谷裡一直轉不出來的狀態，將使孩子長時間處於焦慮，困擾不已。

老師的敏感度很重要

每個孩子在課堂上能承受的抗壓力與情緒反應不盡相同，請老師特別留意，孩子在教室裡是否出現明顯的異樣行為表現。

例如，不斷地摳手指、啃手指甲、拔頭髮、眨眼睛、咬衣領、咬袖子、流手汗，出現不自主的抽搐動作、聲音等，這些都可以作為觀察的指標，來瞭解孩子在教室裡的壓力調適及因應狀態。

孩子在教室裡，到底怎麼了？如果老師可以很敏感地留意到班上孩子的一些異樣，將有助於家長在第一時間發現孩子的特質與狀況，而在初期的黃金階段，進行協助與介入，或是老師進而調整與修正，以有效改善孩子在教室裡的適應問題。

找出焦慮的原因

當孩子在學校出現像故事裡云云的焦慮情況時，父母可以先試著瞭解孩子在日常生活中，解讀事情時，是否總容易過度聯想、過度解釋，將一些不相干的事與自己綁在一起，並且朝著對自己不利來想像、放大或扭曲，而衍生出焦慮，影響到上課表現。

接著，引導孩子回到自己的生活經驗中，曾經在哪些情況下出現焦慮，並且停下來思考造成這些焦慮的原因通常是什麼，例如上學遲到，導致被老師處罰、受到同學嘲笑；考試成績不理想，導致自己無法進入理想的學校；或是成績低落，導致自己在班上得忍受同學的嘲諷對待，或遭爸媽、老師責罵等等。

思考這些行為及結果是有必要的，關鍵在於釐清自己的擔憂是否合理，在過與不及之間，我們放入了多少心思與注意力，是否不斷在放大焦距，使得擔心、焦慮或顧慮變得像無止境的迴圈，不斷擴散，直到令人窒息。

身為家長的我們一定有過以上的經驗，先試著明白自己的情況，再把這份瞭解轉移到孩子身上，或許，比較容易感同身受為何孩子在這種情況下會焦慮不安，甚至於恐慌。

同時，既然焦慮也令我們感到極度不舒服，我們可以理解，孩子其實也不希望處在這種狀態。

設定焦慮的界限

每個人都要對焦慮設下一道自己可以容忍的「界限」。這道焦慮界限如何判定，可以與孩子共同討論。例如從生理反應切入，像是心跳太快、流手汗、腸胃不舒服、頻尿、想拉肚子、偏頭痛、肩頸痠痛等，讓自己受不了的狀況。以主觀的「我受不了了」，作為焦慮的界限。

我們不想讓焦慮越過這個界限，無論如何都必須將焦慮鎖定在界限以內。孩子要練習當自己的焦慮逐漸接近這道界限時，發出求救的信號：媽媽幫幫我／爸爸幫幫我／老師幫幫我，我快受不了了，我快要沒有辦法控制了。這表示孩子已經感受到焦慮快要跨越自己所設定的那個界限。

如果你是老師，試著和全班學生一起討論大家可以容忍的焦慮界限。每個人的焦慮界限不一定相同，無須比較誰的容忍度比較高、比較強或誰撐得比較久，沒有這個必要。回歸到每個人當下的狀態，面對焦慮，處理焦慮，轉移焦慮，這沒有什麼好比較的。

協助孩子將焦慮有效控制在一定的範圍內。先設定好這個焦慮界限，以防自己不自覺地越了過去，而深陷焦慮的困擾中。否則，一旦焦慮的高氣壓籠罩在孩子的日常生活當中，使其感到窒息，手足無措的孩子在疲於掙扎之後，只能兩手一攤，任由焦慮折磨。

讓孩子試著控制自己的想法，移除一些不相干的雜念，或者隔絕具有破壞性、干擾性的念頭。

★本文摘自寶瓶文化出版《覺察孩子的焦慮危機》，作者王意中，心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客⋯等。「市面少見，專門解決兒童、青少年焦慮的臨床心理專書。焦慮是警訊，提醒我們：孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。子不說，不表示沒事。」



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