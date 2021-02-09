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解密瘦子歌詞真實畫面！攜手恩熙俊挑戰「平常不做的事」　用Galaxy S21 5G旗艦系列精彩造起來

▲▼ 三星S21。

▲瘦子E.so x 恩熙俊 aka MC Jeng再次出擊！這次帶著三星Galaxy S21 5G旗艦系列來場專屬男人的Road Trip。（圖／翻攝自影片，下皆同）

科技中心／綜合報導

瘦子E.so x 恩熙俊 aka MC Jeng又再次聯手出擊啦！從泰國之旅「酒吧跳躍小隊」一路受到粉絲喜愛的兩人，這次帶著剛入手的三星Galaxy S21 Ultra 5G，要來場男人間的Road Trip，從瘦子歌曲中提到的麵線店、市場向長輩推銷專輯，一路玩到自己開的酒吧「獻出第一次演出」，男人味十足的私房旅程讓粉絲看完影片直呼，「以後就跟著瘦子、恩熙俊這樣玩。」

平常習慣「被拍」的兩人，這次決定自己化身攝影師，用三星S21 5G旗艦手機記錄生活、找尋靈感。第一站到瘦子熱門歌曲〈Don't Worry About Me〉中提到的麵線愛店，但恩熙俊在菜單上怎樣也找不到「黑白切」三個字，只見瘦子把S21 Ultra 5G掏出來，用10MP變焦鏡頭將畫面拉近，就看到遠方正在切菜的黑白切攤位老闆，讓瘦子超驕傲的說，「有些東西你看不到，手機看得到。」兩人也現場開起吃播，搭配Galaxy Buds Pro讓平常被粉絲說直播聲音太小的瘦子說，這款能夠自動收音的無線藍牙耳機讓粉絲都能清楚聽到他說的話，在吃播的過程中完美互動，而搭仔的降噪功能，也能完美隔絕外界的聲音，讓他可以「沉浸在直播的世界」。

▼瘦子直接從麵線攤用手機將鏡頭拉近，帶恩熙俊看到歌詞上的「黑白切」所在。

▲▼ 三星S21。

▼兩個人直接開啟吃播，把所有行程分享給粉絲。

▲▼ 三星S21

第二站來到瘦子熟悉的菜市場，接受恩熙俊發起的挑戰「隨機向長輩推銷自己CD」，讓瘦子回想到自己爸爸都不敢拿自己音樂給長輩聽，因為第一首歌就是〈偷客兄〉，讓恩熙俊聽後狂笑。貼心的瘦子怕兩個人會在人群混雜的菜市場走丟，就掏出一個防走丟神器「Galaxy SmartTag」，只要連結後，點擊手機上尋找功能就能輕鬆聽到熟悉鈴聲、就算在茫茫人海也能立刻找到物品。

沒忘記任務的瘦子立刻鎖定在賣鹹豬肉的奶奶，沒想到卻慘遭「我哪有美國時間」打槍，不放棄的瘦子繼續尋找目標，而一旁的恩熙俊也不忘用Galaxy S21 Ultra 5G記錄瘦子所有「被打槍」過程，最後終於被路人阿姨認出，順利完成任務，而先前打槍瘦子的奶奶這時突然使出「後環抱」，讓見慣大場面的瘦子也不禁害羞起來。在結束任務後，瘦子也不忘了繼續捕捉靈感，用有著「手機界的單眼」的Galaxy S21 Ultra 5G億級畫素相機把菜市場的細節都記錄下來。

▼瘦子在挑戰任務中被阿婆超熱情後環抱，頓時害羞一下。

▲▼ 三星

▼瘦子用「手機界的單眼」隨時記錄下平凡瞬間，成為創作的靈感。

▲▼ 三星

接著兩人收到星粉推薦，到拍照聖地「水牛坑」挑戰彼此拍照功力，在一大片荒地、斜坡的史詩場景中，透過Galaxy S21 Ultra 5G旗艦手機超高倍變焦2.0，將站在超遠處擺POSE的恩熙俊輕鬆捕捉。角色互換後，拍攝功能選擇人像模式，將原本就已經零死角的瘦子拍得更加完美，恩熙俊也忍不住說，「怎麼拍都很帥，真的很討厭！」而深怕錯過任何瞬間的恩熙俊，運用Galaxy S21 Ultra 5G 中「8K影片快拍靜態擷取」，直接從剛剛拍攝的影片，挑選喜歡的畫面直接擷取，不怕錯過任何瞬間。

在前往下一站路途中，卻不小心遇到大塞車，但恩熙俊卻老神在在，早有準備，直接無視在一旁辛苦開車的瘦子，用6.8吋超大螢幕搭配120Hz螢幕更新頻率，直接將遊戲體驗帶到下一個境界，享受不卡頓的逼真快感。

▼即使兩人離這麼遠，在超高倍變焦2.0加持下還是能將對方輕鬆捕捉。

▲▼ 三星S21 e.so mc

▼利用Galaxy S21 Ultra 5G 8K影片快拍中的靜態擷取，就不怕漏失精彩瞬間，更不需要擔心影片截圖會全部模糊。

▲▼ 三星S21 e.so mc

▼6.8吋大螢幕搭配120Hz螢幕更新頻率，讓遊戲體驗提升到極致境界。

▲▼ 三星S21 e.so mc

接著兩人到了木柵山區，看著遠望101的燈光、享受難得的寧靜，既然看到美景，不免俗要當一下觀光客，在夜拍模式下拍出明亮照片，而兩人也難得開啟了Men's Talk，聊到瘦子最深刻的舞台印象。瘦子說，印象最深刻的是在小巨蛋，但其實演唱會場地小，在小場地可以清楚看到台下粉絲們的臉、近距離互動，所以其實也有不同的感受。這時恩熙俊就突然發起挑戰，嗆聲瘦子「敢不敢接受男人約定！」

最後一站兩人來到瘦子的酒吧「MADEMAN」， 在最熟悉的場地、最平常的地方，做出沒做過的事情，原來挑戰就是「在自己的店突襲表演」，一上台底下的觀眾就瘋狂歡呼，而身為好友的恩熙俊也用「直播錄影模式」，一次捕捉前後鏡頭的即時反應，同時運用「導演運鏡」隨心切換鏡頭焦距，讓好友在自己酒吧獻出第一次的精彩瞬間全都不錯過，替今天這場旅程紀錄下最完美的瞬間，讓所有粉絲不僅看得過癮、也收藏了許多兩人史詩神照，讓大家期待兩人下次「再造精彩」的時刻。

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▼Galaxy S21 Ultra 5G就算在夜晚，也能用超明亮夜拍拍出清晰照片。

▲▼ 三星S21 e.so mc

▼直播錄影模式可以同時錄製前後鏡頭的影像。

▲▼ S21

▼導演運鏡下可自由切換鏡頭焦距。

▲▼ S21

（以上截圖都請更換為final版的影片畫面）

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