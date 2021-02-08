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陸援助22國新冠疫苗　將向發展中國家提供1千萬劑

▲▼中國大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）

▲大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部8日表示，中方落實新冠疫苗作為「全球公共產品」的宣示，向巴基斯坦等53個發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗。

大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，中方切實踐行國家主席習近平的重要宣示，在疫苗研發完成並投入使用後，將疫苗作為全球公共產品，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌提到，中方向巴基斯坦等53個發展中國家提供疫苗援助，已經和正在向22個國家出口疫苗，還積極參與世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，決定向實施計劃提供1000萬劑疫苗，主要用於發展中國家。

汪文斌指出，中方支持國內企業同國外合作夥伴開展疫苗聯合研發和合作生產，支持有關企業向急需獲取疫苗、認可中國疫苗、已授權在本國緊急使用中國疫苗的國家出口疫苗，「對於其他國家疫苗企業在華加工產品供世界各國使用，中方也予以支持和協助。」

▲▼中國大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）

汪文斌還說，繼向巴基斯坦首個交付援助疫苗後，中方向柬埔寨、寮國援助的疫苗已分別於昨天和今天運抵兩國，中方向赤道幾內亞援助的一批疫苗將於明日交付起運，中方向秘魯出口的首批疫苗也已於今天抵達，「近日中方還將陸續向其他國家交付更多疫苗，有關國家政府對中方提供疫苗深表感謝。」

汪文斌強調，中方將繼續同有關國家以不同方式開展疫苗合作，根據需要提供力所能及的支持和幫助，為早日戰勝疫情、推動構建人類衛生健康共同體做出實實在在的貢獻。

▲▼中國大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）

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