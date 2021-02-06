　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男持棍棒尋仇！秒遭「一刀捅進心臟」當場慘死

▲▼高雄永安區命案，黃嫌因毒品糾紛刺殺康男，於岡山區壽天路一處超商遭逮。（圖／翻攝Google Maps）

▲高雄永安區命案，黃嫌於岡山區壽天路一處超商遭逮。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

高雄5日上午發生一起命案，事發當時一名52歲的康姓男子與43歲的黃姓男子有毒品糾紛，因此持棍棒去找對方理論，卻反遭對方持刀刺中心臟，當場血流如注，而警消獲報抵達現場發現，康男已經明顯死亡，至於事故詳細發生原因，仍有待警方進一步調查。

據了解，康、黃2人有毒品糾紛，而事發當時康男持刀到高雄永安區光明10巷附近找黃男理論，過程中還持棍棒將對方打傷。未料，黃男不甘示弱，於扭打過程中隨手拿起放置在一旁的刀子，朝康男的胸口刺去，當場將刀刃刺進康男的心臟。

黃男見釀成大禍後，嚇得趕忙逃離租屋處，並打電話告知房東，而房東抵達現場後，就發現康男倒臥在血泊當中，嚇得報警處理，警方抵達現場後發現，康男當場死亡。此外，警方於6日凌晨2時許，在岡山區壽天路某超商將黃男逮捕，而經警方訊問後，黃男對於案情坦承不諱，並稱是康男先拿木棍攻擊，自己是為了防禦才隨手拿刀反擊，而本案經警方調查後，以殺人案將黃男移送橋頭地方檢察署。

對此，岡山分局呼籲，警察依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以維護社會秩序。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
準岳父母婚前開3條件！「子從母姓」根本凌遲　網反讚合理
許效舜被點名性騷擾雞排妹　組50人律師團槓酸民
LIVE／被點名性騷擾雞排妹　許效舜現身說明
快訊／高雄男持棍棒尋仇　秒遭一刀捅進心臟當場慘死
部桃全院醫護臨時收抽血通知　陳時中證實回應了
部桃清零專案　第一階段血清檢驗出爐
快訊／美國返台男「進入社區工作10天」後確診！接觸29人列居
快訊／本土+0　新冠肺炎增1境外移入
LIVE／部桃全院緊急通知抽血　陳時中親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男持棍棒尋仇！秒遭「一刀捅進心臟」當場慘死

探癌夫誤上國道遭撞死　19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報

護欄水泥椿連根拔整排！嘉義太保車禍　休旅車衝玉米田翻覆

快訊／新竹工安意外！怪手突翻覆「重壓男工人」　送醫搶救中

母病他18歲扛全家　與父交惡離家失蹤7年...一通電話後悔痛哭

快訊／騎士揪好友北宜兜風…草叢一晃「撞死山羌」　慘自摔倒地

警逮假「吳柏毅」！高調偷送「這種貨」　怨低薪「賣1萬賺200」

桃園男洗衣店遇盤查…竟跩嗆員警：你有沒有老二？下場曝光

射破頸動脈「一槍奪命」！鳳山男怨友害關18年　落網起出42發子彈

拜得安心！宜蘭四結福德廟　紅外線體溫檢測儀「自主管理」

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

雞排妹一走翁立友立馬現身 她馬上回來！準備「硬闖記者會」

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

亮刀威脅要殺掉！呆萌鴨見爸伎倆 冷眼看幾秒後...淡定轉頭冷處理

甜美女星曝整形失敗「鼻頭壞死發黑」　崩潰想輕生…丟175萬片酬還賠865萬

翁立友：我連想自殺的權益都沒有　3度提媽媽「我的母親每天都在哭」

高雄男持棍棒尋仇！秒遭「一刀捅進心臟」當場慘死

探癌夫誤上國道遭撞死　19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報

護欄水泥椿連根拔整排！嘉義太保車禍　休旅車衝玉米田翻覆

快訊／新竹工安意外！怪手突翻覆「重壓男工人」　送醫搶救中

母病他18歲扛全家　與父交惡離家失蹤7年...一通電話後悔痛哭

快訊／騎士揪好友北宜兜風…草叢一晃「撞死山羌」　慘自摔倒地

警逮假「吳柏毅」！高調偷送「這種貨」　怨低薪「賣1萬賺200」

桃園男洗衣店遇盤查…竟跩嗆員警：你有沒有老二？下場曝光

射破頸動脈「一槍奪命」！鳳山男怨友害關18年　落網起出42發子彈

拜得安心！宜蘭四結福德廟　紅外線體溫檢測儀「自主管理」

亞洲市場經濟跌少彈多　法人建議：亞高收益債鎖定BB~B級信評

烙印下體養性奴！他創性愛邪教20年吸1.7萬人…今移監最森嚴之地

美律師「會客室大戰2女囚」狂拍AV片！下場出爐

黃明志推賀歲新歌　「畫面、聲音」竟是不同人曝原因

檢疫期滿11天確診…案925「病毒帶入社區」？指揮中心回應了

曾之喬、劉品言默契曬美照！眼尖網友抓出「撞裙」　驚呼：超會搭

隱藏地下的絕美空間！台北藝廊咖啡廳　純白空間喝超夯燕麥奶飲品

衰捲雞排妹性騷案「基隆市長選到底嗎」　許效舜鬆口給答案了！

台灣將取得疫苗　蘇貞昌：醫護優先，我何時施打聽指揮中心安排

愛愛前先按同意！丹麥新法上路　情侶前戲竟成「APP上確定意願」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

基隆驚現「木乃伊」！失聯男躺車內成乾屍

離婚後產子！她挨告外遇：自己拿針筒灌進去的…贏了

2幼女悲傷認屍！4寶婦恍神騎上國道慘遭撞死

快訊／鳳山男「一槍擊斃」好友！妻目擊崩潰

即／板橋男騎士遭輾爆頭　擦撞拖板車慘死

屁孩勇闖「幽靈船」回家染怪病　在地人嚇：放哪都出事

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

女醫財產6千萬拒養重殘兒：100元也不養

馬尾婦鬧板橋文具行　「防狼噴霧劑」亂全場

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

即／雞排妹深夜吐心聲：邰智源、許效舜最衰

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

雞排妹暗指「曾國城是慣犯」　圈內人曝：不意外

快訊／女子從11樓墜落！1樓男子慘遭重壓　2人慘死

翁立友輸了！網整理記者會10點　1張圖秒懂

快訊／邰智源硬起來開告！

日月潭57死船難！員工旅遊92人擠爆翻覆　「全家緊擁沉湖底」

男大生買台積電「1股按成1張」求救：完蛋了

復興空難6年「唯一倖存空姐」　2164字曝心情

翁立友遭突襲慘敗　美女律師一句突破盲點

女子從11樓墜下！人夫被壓倒失去心跳　妻子祈禱後奇蹟出現

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

基隆花蟹捕撈上岸！竟自帶身分證

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

邰智源硬起來開告！衰捲雞排妹風波　許效舜「她很開心」親還原事發現場

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹現身！開FB直播：我什麼都不說　翁立友公司趕人「不離席就不開始」

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

雞排妹「他就是加害人」有影片就拿出來　喊話翁立友：為什麼不敢跟我見到面

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

翁立友落寞癟嘴「我是受害人」！　拜託雞排妹提告：還我清白

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面