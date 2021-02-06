高雄男持棍棒尋仇！秒遭「一刀捅進心臟」當場慘死

▲高雄永安區命案，黃嫌於岡山區壽天路一處超商遭逮。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

高雄5日上午發生一起命案，事發當時一名52歲的康姓男子與43歲的黃姓男子有毒品糾紛，因此持棍棒去找對方理論，卻反遭對方持刀刺中心臟，當場血流如注，而警消獲報抵達現場發現，康男已經明顯死亡，至於事故詳細發生原因，仍有待警方進一步調查。

據了解，康、黃2人有毒品糾紛，而事發當時康男持刀到高雄永安區光明10巷附近找黃男理論，過程中還持棍棒將對方打傷。未料，黃男不甘示弱，於扭打過程中隨手拿起放置在一旁的刀子，朝康男的胸口刺去，當場將刀刃刺進康男的心臟。

黃男見釀成大禍後，嚇得趕忙逃離租屋處，並打電話告知房東，而房東抵達現場後，就發現康男倒臥在血泊當中，嚇得報警處理，警方抵達現場後發現，康男當場死亡。此外，警方於6日凌晨2時許，在岡山區壽天路某超商將黃男逮捕，而經警方訊問後，黃男對於案情坦承不諱，並稱是康男先拿木棍攻擊，自己是為了防禦才隨手拿刀反擊，而本案經警方調查後，以殺人案將黃男移送橋頭地方檢察署。

對此，岡山分局呼籲，警察依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以維護社會秩序。