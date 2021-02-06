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必勝客挺年節值班英雄送披薩！出示工作證9折、防疫優惠一次看

▲▼必勝客挺幕後英雄。（圖／業者提供）

▲必勝客挺幕後英雄，送披薩給年節仍須值班的人員。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

農曆春節即將到來，不少醫護人員、軍警消、駕駛司機仍要堅守崗位，無法回家團圓，必勝客為了挺年節值班的幕後英雄，特別贈送熱騰騰的大比薩給醫療院所、消防隊、客運站、車隊等單位；此外在今（6）日起至8日，出示相關工作證即享外帶9折優惠；粉絲團也同步舉辦應援活動，留言就有機會免費抽中「3珍海味團圓比薩」。

▲▼必勝客挺幕後英雄。（圖／業者提供）

▲▼必勝客挺幕後英雄送Pizza。（圖／業者提供）

▲▼必勝客挺幕後英雄。（圖／業者提供）

必勝客自2/6至2/8期間挺幕後英雄，凡醫護人員、司機駕駛、軍警消⋯等，只要是年節仍需值班的職業，出示相關工作證件即享外帶比薩9折優惠；同時廣邀全台網友一起為年節幕後英雄讚聲，活動期間只要到必勝客粉絲專頁「一天一應援」活動貼文下留一句應援打氣的話，並標註(#Tag) 醫護人員、司機駕駛、軍警的朋友，就有機會抽中必勝客新口味「3珍海味團圓比薩」免費兌換序號。

▲▼必勝客挺幕後英雄。（圖／業者提供）

▲必勝客挺幕後英雄。（圖／業者提供）

而家樂福也推出第2波防疫優惠，只要在2/6-2/7至家樂福線上購物，購買指定雀巢沖泡飲品單筆滿299元，且該筆訂單配送地址為送至「桃園市」，符合這2條件，就可以於月底前收到100元電子折價劵。鼓勵防疫期間即使不出門，線上購物也能搞定年貨大小事，提供安全便利的購物服務。

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