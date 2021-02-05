破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

▲永慶加盟三品牌提供完善的科技工具，提升經紀人和店東長的工作效率，為永慶不動產花蓮中山站前加盟店帶來8,000萬元業績！



圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團2020年全台績效不受疫情影響，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產花蓮和台東地區的績效也是逆風高飛，去年交出總成交金額130億元、業績6億元的亮眼成績，聯賣業績年增率破7成，推升單店平均業績站上2,600萬元，刷新歷史紀錄。

值得一提的是，永慶加盟三品牌在花東地區店數市佔高達4成，加上品牌力、聯賣力和科技力的強力支援，2020年吸引超過130位房仲菁英的加入，帶動全區員工人數上看550人，已成為區域最具規模的加盟體系。

此外，花東區加盟店2020年的店總業績，紛紛突破過去紀錄，其中店業績突破2,000萬元的店數，大幅增加5成；突破4,000萬元的店數，是前一年同期的2.5倍，更有店業績突破9,000萬的加盟店，同業加盟的詢問電話不斷，儼然是「最強創業和最佳發展平台」！

▲永慶加盟三品牌花東地區團結力量大，單店平均業績突破2,600萬元！其中永慶不動產花蓮吉安和平加盟店，店總業績更突破8,800萬！

品牌、系統、聯賣大加分 菁英轉招創業首選

贏得2020年「店總業績卓越獎」的永慶不動產花蓮吉安和平加盟店，以突破8,800萬的優異成績，不僅是東台灣第一，更擠進全國店總業績排行榜，在東部地區是數一數二的指標店，吸引許多優秀菁英爭相加入。唐嘉萍指出，永慶不動產的網路行銷很強大，《永慶房仲網》帶來很多客戶，由於物件齊全，每天都有客戶在物件上留言，或是直接撥電話詢問，單月最多有80通，不像其他品牌時缺資源跟客源，必須自己想辦法、花錢刊登廣告。

此外，永慶加盟三品牌的聯賣讓店頭的業績更加穩定，唐嘉萍說：「創業5年到現在，店裡業績年年成長，2020年超過25%業績來自與友店的聯賣，也因為聯賣讓人員績效更加穩定，超過一半的人年薪都超過百萬，更有人拚出一年900萬元的業績，跨店、跨區域、跨品牌的深度聯賣機制，真的是創業成功的一大助力。」

「沒想到永慶的系統這麼好用，對經紀人工作幫助極大！」永慶不動產花蓮中山站前加盟店店東溫文雅有感而發地說，以前在中信房屋一年業績能突破3,000萬元已經非常厲害了，沒想到加盟永慶不動產後，去年我們團隊居然可以拼出8,000萬元業績，一舉拿下「永慶不動產-店總業績傑出獎」的獎盃，全店夥伴都十分興奮。值得一提的是，不僅店內半數經紀人業績達到100萬元，更有4位掛上「千萬經紀人」的紅彩帶。

溫文雅透露，永慶不動產的品牌形象和後台系統是吸引同業加入的原因，店內有一半以上的人員都是慕名而來。由於永慶加盟三品牌在花蓮市佔高達5成，當地人印象好，加上總部挹注資源開發各項科技工具，像是《實境找房》服務，客戶只要上官網或使用《永慶快搜APP》，在家能輕鬆賞屋，掌握周邊生活圈，溫文雅說此舉大幅提升成交速度，外地客來電詢問的比例增加。

而有巢氏房屋台東傳廣加盟店店東楊佩佩更對永慶加盟三品牌的品牌力印象深刻，和在地品牌甚至其他加盟體系相比，有巢氏房屋「社區專家」的形象，早已深植消費者的心，現在許多買家都是外地客，這時品牌知名度真的很重要，讓店頭單月客電量最多達70通！她更進一步分享，加盟小巢以來，每年團隊業績年年成長，2020年業績突破4,200萬元，連續7年在有巢氏房屋「全國店總業績傑出獎」榜上有名，現在已是開了2間加盟店的大團隊了。

特別的是，身為房仲龍頭的永慶房產集團，重視加盟店的培育與創新，加盟總部提供店東長與時俱進的進修課程，帶領夥伴持續創新改變。楊佩佩分享，去年10月永慶總部開了「房仲經營管理師」課程，針對經營管理者安排三天課程，從服務創新、系統操作、社群行銷等面向，結合理論與實務，把成功的經營指南無私分享，這樣樂於共享、共好的品牌優勢，能幫助加盟店業績穩健成長、走得更長更久。

▲「社區專家」形象深耕台東，有巢氏房屋台東傳廣加盟店2020店總業績突破4,200萬元。

（註）房仲店數以全台15大房仲品牌（永慶四品牌／信義房屋／中信房屋／台灣房屋／住商不動產／東森房屋／太平洋房屋／21世紀／全國房屋／優美地產／21不動產／大家房屋），官網公告店數為統計基準。