　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

▲▼永慶房屋,永慶房產集團,店總業績卓越獎,永慶房仲網。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟三品牌提供完善的科技工具，提升經紀人和店東長的工作效率，為永慶不動產花蓮中山站前加盟店帶來8,000萬元業績！

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團2020年全台績效不受疫情影響，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產花蓮和台東地區的績效也是逆風高飛，去年交出總成交金額130億元、業績6億元的亮眼成績，聯賣業績年增率破7成，推升單店平均業績站上2,600萬元，刷新歷史紀錄。

值得一提的是，永慶加盟三品牌在花東地區店數市佔高達4成，加上品牌力、聯賣力和科技力的強力支援，2020年吸引超過130位房仲菁英的加入，帶動全區員工人數上看550人，已成為區域最具規模的加盟體系。

此外，花東區加盟店2020年的店總業績，紛紛突破過去紀錄，其中店業績突破2,000萬元的店數，大幅增加5成；突破4,000萬元的店數，是前一年同期的2.5倍，更有店業績突破9,000萬的加盟店，同業加盟的詢問電話不斷，儼然是「最強創業和最佳發展平台」！

▲▼永慶房屋,永慶房產集團,店總業績卓越獎,永慶房仲網。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟三品牌花東地區團結力量大，單店平均業績突破2,600萬元！其中永慶不動產花蓮吉安和平加盟店，店總業績更突破8,800萬！

品牌、系統、聯賣大加分 菁英轉招創業首選

贏得2020年「店總業績卓越獎」的永慶不動產花蓮吉安和平加盟店，以突破8,800萬的優異成績，不僅是東台灣第一，更擠進全國店總業績排行榜，在東部地區是數一數二的指標店，吸引許多優秀菁英爭相加入。唐嘉萍指出，永慶不動產的網路行銷很強大，《永慶房仲網》帶來很多客戶，由於物件齊全，每天都有客戶在物件上留言，或是直接撥電話詢問，單月最多有80通，不像其他品牌時缺資源跟客源，必須自己想辦法、花錢刊登廣告。

此外，永慶加盟三品牌的聯賣讓店頭的業績更加穩定，唐嘉萍說：「創業5年到現在，店裡業績年年成長，2020年超過25%業績來自與友店的聯賣，也因為聯賣讓人員績效更加穩定，超過一半的人年薪都超過百萬，更有人拚出一年900萬元的業績，跨店、跨區域、跨品牌的深度聯賣機制，真的是創業成功的一大助力。」

「沒想到永慶的系統這麼好用，對經紀人工作幫助極大！」永慶不動產花蓮中山站前加盟店店東溫文雅有感而發地說，以前在中信房屋一年業績能突破3,000萬元已經非常厲害了，沒想到加盟永慶不動產後，去年我們團隊居然可以拼出8,000萬元業績，一舉拿下「永慶不動產-店總業績傑出獎」的獎盃，全店夥伴都十分興奮。值得一提的是，不僅店內半數經紀人業績達到100萬元，更有4位掛上「千萬經紀人」的紅彩帶。

溫文雅透露，永慶不動產的品牌形象和後台系統是吸引同業加入的原因，店內有一半以上的人員都是慕名而來。由於永慶加盟三品牌在花蓮市佔高達5成，當地人印象好，加上總部挹注資源開發各項科技工具，像是《實境找房》服務，客戶只要上官網或使用《永慶快搜APP》，在家能輕鬆賞屋，掌握周邊生活圈，溫文雅說此舉大幅提升成交速度，外地客來電詢問的比例增加。

而有巢氏房屋台東傳廣加盟店店東楊佩佩更對永慶加盟三品牌的品牌力印象深刻，和在地品牌甚至其他加盟體系相比，有巢氏房屋「社區專家」的形象，早已深植消費者的心，現在許多買家都是外地客，這時品牌知名度真的很重要，讓店頭單月客電量最多達70通！她更進一步分享，加盟小巢以來，每年團隊業績年年成長，2020年業績突破4,200萬元，連續7年在有巢氏房屋「全國店總業績傑出獎」榜上有名，現在已是開了2間加盟店的大團隊了。

特別的是，身為房仲龍頭的永慶房產集團，重視加盟店的培育與創新，加盟總部提供店東長與時俱進的進修課程，帶領夥伴持續創新改變。楊佩佩分享，去年10月永慶總部開了「房仲經營管理師」課程，針對經營管理者安排三天課程，從服務創新、系統操作、社群行銷等面向，結合理論與實務，把成功的經營指南無私分享，這樣樂於共享、共好的品牌優勢，能幫助加盟店業績穩健成長、走得更長更久。

▲▼永慶房屋,永慶房產集團,店總業績卓越獎,永慶房仲網。（圖／永慶房產集團提供）

▲「社區專家」形象深耕台東，有巢氏房屋台東傳廣加盟店2020店總業績突破4,200萬元。

（註）房仲店數以全台15大房仲品牌（永慶四品牌／信義房屋／中信房屋／台灣房屋／住商不動產／東森房屋／太平洋房屋／21世紀／全國房屋／優美地產／21不動產／大家房屋），官網公告店數為統計基準。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／驚悚死亡車禍！板橋男騎士遭拖板車「輾爆頭」慘死
快訊／雞排妹發5點聲明「要一個道歉！」：遺憾翁立友自稱受害者
2幼女悲認屍！4寶媽急赴醫院顧癌夫　國道遭撞死臟器外露
孫德榮怒轟雞排妹「不該有的垃圾別進來」
雞排妹會更紅！她預言「真相無所謂了」：翁立友漸消失

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2020線上尾牙抽大獎！永慶房產集團員工超幸福

春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

醬料選對年菜就成功一半！廚佛Fred與私廚女王Irene　好友相聚年味滿滿

小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天預購！全聯5款新色口罩一次看

線上動漫祭開展　強打3大動漫出版社熱門商品全都有

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密

全聯德國料理神器1.5折起換購！頂好日系餐廚最低65折就能換

「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

醬料選對年菜就成功一半！廚佛Fred與私廚女王Irene　好友相聚年味滿滿

小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天預購！全聯5款新色口罩一次看

線上動漫祭開展　強打3大動漫出版社熱門商品全都有

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密

全聯德國料理神器1.5折起換購！頂好日系餐廚最低65折就能換

「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall

高雄夢時代春節加碼抽「黃金牛」　初二會員回娘家回饋超越20%

解放軍痛批美軍闖西沙：中國對南海「擁有無可爭辯的主權」

李菲兒《浪姐2》大聲開嗆起衝突　眾人火速架開…場面尷尬了！

台南東山民宅火警　住戶平安脫困無人受困傷亡

蓋上再沖！馬桶「細菌煙火狂炸」　醫再曝2習慣超毒：有洗手＝沒洗

趙少康江啟臣合體挺罷捷！　投下同意票「高雄可以有不一樣的聲音」

快訊／板橋男騎士遭「輾過爆頭」　擦撞拖板車當場慘死

蔡其昌探班兄弟、統一獅　見到潘武雄心都碎了

雞排妹5點聲明「要一個道歉！」遺憾翁立友自稱被害者　曝不提告原因

周揚青聯名潮牌進駐東區對尬小豬　宋芸樺搶穿曝新年願望「不要再睡」

林志穎愛車新歡特斯拉　靠「快狠準眼光」投資股票翻倍

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

日系賣場夯品搶購　內行人：台灣早就買得到

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

幸運得主中「人生最大獎」　東森購物幫圓夢

黃珊珊首獻外景處女秀　帶路辦年貨

萊潔「松石迷彩口罩」新亮相！

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

全聯德國料理神器「1.5折換購」

小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」

頂好員工、顧客權益一次看！

最新！全台「特色超商」一次看

更多熱門

相關新聞

永慶房產屏東地區店數市佔第一

永慶房產屏東地區店數市佔第一

永慶房產集團旗下三大加盟品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，深耕屏東地區已久，2020年區域店數市佔突破4成，員工人數已超過280人，成為區域最具規模的加盟品牌！

電玩正妹咪妃讚永慶房屋太Carry

電玩正妹咪妃讚永慶房屋太Carry

永慶房屋挺公益　連續6屆贊助天母盃足球賽

永慶房屋挺公益　連續6屆贊助天母盃足球賽

永慶房屋響應秦慧珠議員辦寒冬送暖活動

永慶房屋響應秦慧珠議員辦寒冬送暖活動

信義房屋擬提告永慶房屋好房網

信義房屋擬提告永慶房屋好房網

關鍵字：

永慶房屋永慶房產集團店總業績卓越獎永慶房仲網

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面