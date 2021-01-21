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月領5萬工作像遊戲！電玩正妹咪妃激讚：永慶房屋太Carry了

▲▼誠實拚戰也能贏！永慶房屋保障月薪5萬搶人才。（圖／翻攝自影片）

▲平時愛宅在家玩電玩的咪妃，為了去一個可以玩MR的酷炫地方竟然決定早早休息！（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

電競直播主咪妃平時愛宅在家與電玩戰友線上激戰，在一次電玩遊戲中與隊長通力合作不開外掛，一樣順利地擊敗對手，讓咪妃興奮地直呼「誠實拚戰也能贏」，然而就當隊長邀她再戰一場時，咪妃婉拒了隊長的邀約，表示隔天要出門去參觀一個可以玩MR的酷地方，因此要早點休息！

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▲▼誠實拚戰也能贏！永慶房屋保障月薪5萬搶人才。（圖／翻攝自影片）

▲MR智能看屋讓賞屋族身歷其境，免去實地走訪奔波。

原來讓咪妃願意走出遊戲間的，正是永慶房屋所推出的「MR智能看屋」！i+智慧創新體驗館館長親切帶領咪妃進入三度空間，彷彿身歷其境看屋，這項創新的科技新服務讓電玩咖咪妃感到相當驚豔，不論是房屋生活周遭或商業大樓都可以事先了解環境，省去多處實地走訪的奔波勞碌，讓看屋也能超越時間空間的限制，隨時展開一趟又一趟的賞屋奇幻之旅，就像走進遊戲世界一樣好玩。

▲▼誠實拚戰也能贏！永慶房屋保障月薪5萬搶人才。（圖／翻攝自影片）

▲永慶快搜APP提供實際找房服務，即使人在高雄也能線上看台北的房子。

「永慶快搜APP」也提供實境找房，對物件所在的生活圈一覽無遺，連屋內裝潢擺設格局都能看透透，方便民眾買房前先看過物件，就算人在高雄想買台北房子也能線上賞屋，省時省力之外，在疫情期間也是相當體貼便利的服務。

咪妃好奇詢問：「若購屋民眾擔心房子有圖片上看不出來的壁癌、漏水問題該怎麼辦？」館長回答：「永慶經紀人會為消費者把關，即使是凶宅也會明確告知消費者」。

▲▼誠實拚戰也能贏！永慶房屋保障月薪5萬搶人才。（圖／翻攝自影片）

▲永慶大聯盟讓上班像遊戲一樣有趣，學長姐carry學弟妹團戰拚榮譽超刺激。

看著館長睿智的光芒，咪妃感到崇拜的心情增加了！剛好館長臨時接了通電話提到「解任務升等」讓熱愛玩game的咪妃立刻眼睛一亮，館長說明：「永慶大聯盟除了可以解任務闖關升等，學長姐也會carry學弟妹一起組隊團戰，同時提供新人保障前9個月都能月入5萬，而且彈性上班8小時，下班後有很多自由的時間！」吸引咪妃很想立刻加入永慶團隊。

▲▼誠實拚戰也能贏！永慶房屋保障月薪5萬搶人才。（圖／翻攝自影片）

▲永慶房屋堅持先誠實再成交的理念，相信誠實拚戰也能贏。

專業又有說服力的館長強調：「永慶房屋秉持先誠實、再成交的理念，就跟打遊戲一樣，不開外掛誠實拚戰！」熟悉的字句，才讓咪妃驚覺眼前這個帥氣可靠的館長正是遊戲中的好隊長，更加期待加入堅持「誠實拚戰也能贏」的永慶大聯盟，在線上線下都能與好隊友一起並肩作戰，讓工作就像打game闖關一樣刺激好玩，時時激盪出勝利的火花，玩出人生新高峰。

立即加入永慶大聯盟：https://pse.is/39sjg2

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