胃食道逆流「賁門」鬆了！東基院長：攝取優質蛋白質提升肌力

▲▼胃食道逆流大人、小孩都可能發生的關鍵在於「賁門」鬆弛。(圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

胃食道逆流是成人常見的消化道疾病，平均每四人就有一人有相關症狀，其實兒童也會有胃食道逆流。台東基督教醫院院長暨小兒腸胃科醫師陳志成表示，嬰幼兒時期的胃食道逆流與「賁門」未完全成熟有關，通常在出生六個月後就會改善。但成人的胃食道逆流成因複雜，找出誘發原因之外，建議多攝取優質蛋白質，例如水煮蛋，增強「賁門」的肌力，有助改善不適症狀。

陳志成院長解釋，胃食道逆流是指胃裡的東西逆流到食道，大人、小孩都可能發生的關鍵在於「賁門」（食道與胃交界處的下食道括約肌）鬆弛。成人是因為年紀漸長而鬆弛，無法正常收縮，使混著胃酸的食物隨著食道「逆流而上」，造成胸口悶痛（火燒心）、灼熱感、噁心、打嗝等症狀；嬰幼兒則是賁門肌肉力量不足，發育尚未完全成熟，溢奶、嗆奶、吐奶都是典型的嬰兒胃食道逆流症狀。

大部分的家長不知道小孩也會胃食道逆流，其實嬰幼兒溢奶或吐奶，就是俗稱的「淺腹（閩南語，肚子小）」。一般長大後會改善，但也有嚴重的嬰幼兒胃食道逆流，會造成氣喘、吸入性肺炎，會有喘鳴聲、不斷咳嗽等症狀，主要是逆流時，食物進入氣管、肺部。胃食道逆流是探究為何氣喘時所不能忽略的可能因素。

嬰幼兒胃食道逆流會隨著賁門逐漸成熟而改善，家長只要了解原因，知道如何處理即可。陳志成院長指出，賁門尚未完全成熟前，可以透過一些方法，減少胃食道逆流的發生。出生六個月以前的嬰幼兒宜少量多餐；喝完奶的嬰幼兒要先排氣、打嗝，不要馬上平躺；可以添加副食品後，多吃黏稠性的食物。若家長仍有疑慮，可以就醫釐清問題。

▲台東基督教醫院院長陳志成表示，多攝取優質蛋白質，可增強「賁門」的肌力，有助改善不適症狀。

成人的胃食道逆流雖然也是因為賁門鬆弛，但生活型態、飲食習慣、心理狀況、工作壓力、肥胖都有可能誘發胃食道逆流，屬於一種「心身症」。陳院長坦言，自己也是胃食道逆流的病人，與其讓身體不適，不如直接面對、處理它，試著找出造成胃食道逆流的原因，並著手改善，與病症和平共存，避免再度發生胃食道逆流。

陳院長不藏私地分享與胃食道逆流和平共處的小撇步。陳院長指出，賁門是下食道括約肌，鬆弛是因肌力不足，建議多攝取優質蛋白質，可以讓肌肉更有力，改善鬆弛的情況，高度推薦一天兩顆水煮蛋。另外，要找出誘發胃食道逆流的原因，陳院長曾為了減重吃麥片，卻加劇胃食道逆流的不適症狀，甚至無法躺著睡覺，警覺可能是自己的身體對麥片過敏，去除過敏原、多吃優質蛋白質後，胃食道逆流「掰掰」。

陳院長提醒，嚴重的胃食道逆流若控制不當，有衍發為食道癌的風險，長期有胃食道逆流的人，建議定期（每半年或一年）做胃鏡檢查追蹤，不可輕忽。

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