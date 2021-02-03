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帶130g豬肉餡餅入境罰20萬！他擺爛1年拒繳　透天厝+汽車全查封

▲▼台中男子偷帶豬肉餡餅入境遭罰20萬遲不繳納，房子和車子今天被查封。（圖／行政執行署台中分署提供）

▲▼台中男子偷帶豬肉餡餅入境遭罰20萬遲不繳納，房子和車子今天被查封。（圖／行政執行署台中分署提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲呂姓男子2019年8月從越南返台時，行李內因藏有重約130公克豬肉餡餅被裁罰20萬元，呂男多次承諾分期繳納，實際上卻出爾反爾，拒不繳納罰鍰，法務部行政執行署台中分署3日主動出擊，前往呂家查扣汽車1部、電視機1台及1組簡易型電梯，並在所住的透天厝張貼查封公告，呂男自知難逃責任，願意按月繳納5000元，並承諾儘速繳清。

▲▼台中男子偷帶豬肉餡餅入境遭罰20萬遲不繳納，房子和車子今天被查封。（圖／行政執行署台中分署提供）

台中分署繼上週強力執行防疫裁罰案件後，為了將非洲豬瘟阻絕於境外，今天強制執行因貪圖一時口腹之慾，違反動物傳染病防治條例，企圖攜帶未檢疫肉品入境而受裁罰之案件，展現嚴正執法決心。

台中分署統計，受理非洲豬瘟裁罰案件中，有46件是外國人，32人因拒絕繳納罰鍰而禁止入境，其餘有入境紀錄卻拒絕繳納罰鍰外國人有14人，另有8人是本國人，裁罰總金額為123萬元，執行迄今已徵得50萬1308元。

台中分署和農委會動植物防疫檢疫局台中分局組成專案小組，今天執行3案，其中1案就是呂男，陸續會針對未繳納者，加強查扣存款、薪資、限制出境、查封車輛、不動產等強制作為，不會手軟。

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