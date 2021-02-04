交由保母照顧2天…1歲兒子竟成冰冷遺體！父母淚求警：請查出真相

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一對夫妻平時因工作緣故，會把1歲3個月大的兒子帶到北新路上一間托嬰處所請保母照顧，週末再接回家。怎料本月1日夫妻才把孩子交給保母，到了本月3日的早上，睡地鋪的保母醒來發現男嬰已死在床上，趕緊抱起送醫仍回天乏術；夫妻得知兒子死訊後傷心欲絕，請求警方務必查出真相。

▲保母急著帶窒息的男嬰就醫，但為時已晚，男嬰的父母心都碎了，請求警方跟相關位能夠查出真相。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，34歲蔡姓保母跟另一名保母在北新路找了間4樓公寓當作托嬰處所，但未申請該地點之證照，且2保母會各自照顧多名孩子，但絕大多數只要幫忙看顧半天，家長就會把孩子接回，只有1歲3個月大的陳姓男嬰會過夜，直到週末才被接回。

蔡女向警方解釋，案發前一天晚上，輪到她要陪陳姓男嬰睡覺，她打地舖休息，而男嬰睡在地鋪旁的小嬰兒床，隔天早上7點多起床後，蔡女看到男嬰面部朝下窒息死亡，她急忙抱起男嬰叫計程車去耕莘醫院，但仍無法挽回寶貴性命。

陳姓男嬰的父母無法接受心肝寶貝就這樣走了，請求警方能幫忙查出真相！有關保母照顧不慎部分，涉業務過失致死，警方詢後依法函送偵辦；據了解，檢方於4日相驗男嬰遺體完畢，將再擇期由法醫解剖，以釐清死亡原因。