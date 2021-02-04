　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅1.6億「脫產12億還裝窮」　車商遭管收3個月看守所過年

▲▼楊姓男子拒付1.6億稅金，刷visa無限卡還裝窮脫產，被法官識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲楊姓男子（中）拒付1.6億稅金，刷visa無限卡還裝窮脫產，被法官識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

經營代理Scania車系汽車零組件的福方汽車，實際負責人楊姓男子連續3年因未自行報繳營利事業所得稅，欠稅超過1億6000多萬元，他不但不繳稅，還脫產裝窮，更持VISA無限卡奢華消費，行政執行署新北分署聲請法院管收，將他解送台北看守所附設管收所。

▲▼楊姓男子拒付1.6億稅金，刷visa無限卡還裝窮脫產，被法官識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，楊姓男子經營福方汽車，代理Scania車系汽車零組件（包含公車巴士、大卡車），為公司實際負責人，後來他先卸任董事，找蔡姓男子掛名董事，自己擔任總經理，但實際上仍為公司負責人。

2004年起，楊男連續3年未依規定報繳營利事業所得稅，遭國稅局催繳並裁處罰鍰，總金額高達1億4000多萬元，2007年間陸續移送新北分署執行，經執行多年，僅繳納57多萬元，含法定利息尚欠金額1億6000多萬元。

行政執行官調查，福方汽車在2005年底資產淨值近8億元，且將名下34輛汽車過戶給長年旅居國外的徐姓親戚，所得1億多元，楊男推稱已清償銀行貸款，但無法提出證明。

楊男接著在2006年，將新北市三重區21筆土地及廠房，賣給江姓親戚開設的至遠公司，對價金額6億3800多萬元的流向說詞反覆，而現在至遠公司負責人又為楊男的老婆，價金流向疑點重重。同年7月，再將三重區10筆土地出售給自己擔任負責人的福友租賃公司，價金4億7000多萬元，實際的買賣真實性也令人懷疑。

企圖脫產的行徑不單如此，2009年9月，福方汽車公司借名登記於第三人名下，將位於雲林縣麥寮鄉2筆農地及嘉義縣東石鄉3筆農地，全數出售給自任負責人之福友租賃公司，買賣價金共1736萬多元，卻無法提出支付價金證明，其後這5筆農地又再信託給第三人，總脫產總價值超過12億元。

執行署接著調查，楊男自2007年至2009年期間出國達15次，其中在旅行社刷卡消費金額達36萬9000元，且楊男持有VISA無限卡及MASTER世界卡，自2007年至2010年期間，分別多次在台北高爾夫球場等12家球場消費，生活相當富裕奢侈。

日前法官開庭審理管收時，楊男委任律師到庭，卻當庭向法官表示楊男沒有工作，經濟生活靠家人接濟。但法官依據新北分署所陳列的證據，認定楊男生活寬裕，出手又闊綽，根本規避責任，毫無誠意面對欠稅問題，裁定管收3個月，1月29日當天隨即將他解送台北看守所附設管收所。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元
50枚東森幣1注賺100萬　連開12天快來
媽翻出整疊「50元舊鈔」想換錢　行家驚求留步：7000收
欣興電子同地點又火災！　起火原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台9線草埔隧道雙向封閉　「飄濃濃瓦斯味」人車緊急疏散

少女「怕爸爸被關」淪禁臠4年遭侵犯90次　鬼父重判289年

欠稅1.6億「脫產12億還裝窮」　車商遭管收3個月看守所過年

16歲短褲妹最狠原因曝！9屁孩霸凌鳳山少女　她連搧8掌報舊恨

「去死女韓粉」怒譙前澎湖縣長：混蛋！確定被關還得再賠3萬

紫南宮錢母太搶手！仿冒團全員出動騙信眾　「這特徵」看真假

吸移工血！彰化人力仲介公司放100%高利貸　狠撈7千萬千人受害

欣興電子又起火原因曝！工人乙炔拆除上次火災設備釀禍

渣男裝音樂人邀小模拍專輯封面　她喝下熱巧克力「醒來被脫光」

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了～」：在很裡面　老公崩潰

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

快訊／台9線草埔隧道雙向封閉　「飄濃濃瓦斯味」人車緊急疏散

少女「怕爸爸被關」淪禁臠4年遭侵犯90次　鬼父重判289年

欠稅1.6億「脫產12億還裝窮」　車商遭管收3個月看守所過年

16歲短褲妹最狠原因曝！9屁孩霸凌鳳山少女　她連搧8掌報舊恨

「去死女韓粉」怒譙前澎湖縣長：混蛋！確定被關還得再賠3萬

紫南宮錢母太搶手！仿冒團全員出動騙信眾　「這特徵」看真假

吸移工血！彰化人力仲介公司放100%高利貸　狠撈7千萬千人受害

欣興電子又起火原因曝！工人乙炔拆除上次火災設備釀禍

渣男裝音樂人邀小模拍專輯封面　她喝下熱巧克力「醒來被脫光」

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了～」：在很裡面　老公崩潰

新年新造型！新手爸媽打理毛孩也能輕鬆上手

贈票／金球獎四項大獎入圍《花漾女子》黑色喜劇甜蜜復仇

喵星人不吃不喝「每天倒臥墓前」！家人揭背後原因...網全紅了眼眶

過年紅包給晚輩多少錢？　過來人曝「1金額」：才不會給人壓力

15款絕美花色「新春口罩」不俗氣　自戴送禮都超適合

春節無痛跟著玩！「基隆一日順遊4路線」包山海秘境、美食大集合

開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

找醫師男友陪睡代價出爐！送集中所取消補助　每日再付3000元

蓋亞那設台灣辦事處　蔡英文：積極擴大和民主盟友的合作關係

翁立友遭控性騷雞排妹　密友驚嚇曝：從沒聽過他開黃腔！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

收了3500還霸凌！鳳山女孩爸喊告2罪名

鳳山女孩霸凌原因曝光　5施暴者竟跟她無仇

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了」　老公崩潰

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

　我不是為了錢！　鳳山少女爸164字曝提告原因

賈永婕遭控肇逃　有下車和員警交談不起訴

兼2差養全家遇6死大劫　師悲：今年就要畢業了

彰化女校長發酒瘋！道歉「還原事發經過」疑遭設局

鳳山少女遭甩9巴掌霸凌還原　7人圍觀：後面的打另一邊

更多熱門

相關新聞

疫區帶豬肉粽入境挨罰20萬不繳…執行官扣車！

疫區帶豬肉粽入境挨罰20萬不繳…執行官扣車！

從非洲豬瘟疫區的大陸或越南攜帶肉粽入境，違反動物傳染病防治條例，被裁罰20萬元，有義務人蓄意不繳者，法務部執行署屏東分署3日會同農委會動植物防疫檢疫局人員馬不停蹄到4位義務人住處執行強制作業，查扣一台小貨車及一台機車，這位位義務人當場表示，先前辦理分期罰款，已繳了4000元，其他未繳部分分36期繳納，每期5千元，餘額最後一期全部繳清。

單親媽攜非洲豬瘟疫區產品入境　挨罰20萬

單親媽攜非洲豬瘟疫區產品入境　挨罰20萬

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　執行官祭限制出境

居家檢疫趴趴走2人不繳罰款　執行官祭限制出境

美籍男違居家檢疫挨罰20萬　台北分署同意分期1年

美籍男違居家檢疫挨罰20萬　台北分署同意分期1年

行政執行署喊話：防疫裁罰拒繳將強力執行

行政執行署喊話：防疫裁罰拒繳將強力執行

關鍵字：

執行署富商欠稅無限卡

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

男大生「返台東確診」　陳時中回應

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面