欠稅1.6億「脫產12億還裝窮」　車商遭管收3個月看守所過年

▲楊姓男子（中）拒付1.6億稅金，刷visa無限卡還裝窮脫產，被法官識破 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

經營代理Scania車系汽車零組件的福方汽車，實際負責人楊姓男子連續3年因未自行報繳營利事業所得稅，欠稅超過1億6000多萬元，他不但不繳稅，還脫產裝窮，更持VISA無限卡奢華消費，行政執行署新北分署聲請法院管收，將他解送台北看守所附設管收所。

據了解，楊姓男子經營福方汽車，代理Scania車系汽車零組件（包含公車巴士、大卡車），為公司實際負責人，後來他先卸任董事，找蔡姓男子掛名董事，自己擔任總經理，但實際上仍為公司負責人。

2004年起，楊男連續3年未依規定報繳營利事業所得稅，遭國稅局催繳並裁處罰鍰，總金額高達1億4000多萬元，2007年間陸續移送新北分署執行，經執行多年，僅繳納57多萬元，含法定利息尚欠金額1億6000多萬元。

行政執行官調查，福方汽車在2005年底資產淨值近8億元，且將名下34輛汽車過戶給長年旅居國外的徐姓親戚，所得1億多元，楊男推稱已清償銀行貸款，但無法提出證明。

楊男接著在2006年，將新北市三重區21筆土地及廠房，賣給江姓親戚開設的至遠公司，對價金額6億3800多萬元的流向說詞反覆，而現在至遠公司負責人又為楊男的老婆，價金流向疑點重重。同年7月，再將三重區10筆土地出售給自己擔任負責人的福友租賃公司，價金4億7000多萬元，實際的買賣真實性也令人懷疑。

企圖脫產的行徑不單如此，2009年9月，福方汽車公司借名登記於第三人名下，將位於雲林縣麥寮鄉2筆農地及嘉義縣東石鄉3筆農地，全數出售給自任負責人之福友租賃公司，買賣價金共1736萬多元，卻無法提出支付價金證明，其後這5筆農地又再信託給第三人，總脫產總價值超過12億元。

執行署接著調查，楊男自2007年至2009年期間出國達15次，其中在旅行社刷卡消費金額達36萬9000元，且楊男持有VISA無限卡及MASTER世界卡，自2007年至2010年期間，分別多次在台北高爾夫球場等12家球場消費，生活相當富裕奢侈。

日前法官開庭審理管收時，楊男委任律師到庭，卻當庭向法官表示楊男沒有工作，經濟生活靠家人接濟。但法官依據新北分署所陳列的證據，認定楊男生活寬裕，出手又闊綽，根本規避責任，毫無誠意面對欠稅問題，裁定管收3個月，1月29日當天隨即將他解送台北看守所附設管收所。