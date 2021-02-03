從疫區帶豬肉粽入境　挨罰20萬置之不理…執行官鐵腕扣車！

▲法務部執行署屏東分署查扣小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

從非洲豬瘟疫區的大陸或越南攜帶肉粽入境，違反動物傳染病防治條例，被裁罰20萬元，有義務人蓄意不繳者，法務部執行署屏東分署3日會同農委會動植物防疫檢疫局人員馬不停蹄到4位義務人住處執行強制作業，查扣一台小貨車及一台機車，這位位義務人當場表示，先前辦理分期罰款，已繳了4000元，其他未繳部分分36期繳納，每期5千元，餘額最後一期全部繳清。

▲到義務人住處執行。

行政院蘇院長指示各部會應全心全力，從各個面向將非洲豬瘟阻絕於境外，並要求法務部行政執行署對於違規在先卻又蓄意不繳者，應以各種有效方法展現公權力。

行政執行署屏東分署為落實執行非洲豬瘟裁罰案件之執行，對部分義務人限制出境，並於今日偕同行政院農委會動植物防疫檢疫局高雄分局人員，至屏東縣屏東市、東港鎮、車城鄉及獅子鄉等義務人住居所現場查訪執行，查封了一台貨車與機車，義務人因此表明辦理分期罰款繳納，收到預期成效。

依動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。屏東分署現所受理之案件，義務人多係由大陸或越南攜帶含有豬肉製品入境而遭裁罰。

屏東分署表示，為杜絕非洲豬瘟入侵，維護國人食品安全，針對豬瘟裁罰案件迅速優先強制執行，立即分案並責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以展現公權力，全面落實豬瘟防疫政策決心，遏止民眾恣意違反規定，守護全民健康。

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