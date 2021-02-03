　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

從疫區帶豬肉粽入境　挨罰20萬置之不理…執行官鐵腕扣車！

▲法務部執行署屏東分署查扣小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲法務部執行署屏東分署查扣小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

從非洲豬瘟疫區的大陸或越南攜帶肉粽入境，違反動物傳染病防治條例，被裁罰20萬元，有義務人蓄意不繳者，法務部執行署屏東分署3日會同農委會動植物防疫檢疫局人員馬不停蹄到4位義務人住處執行強制作業，查扣一台小貨車及一台機車，這位位義務人當場表示，先前辦理分期罰款，已繳了4000元，其他未繳部分分36期繳納，每期5千元，餘額最後一期全部繳清。

▲法務部執行署屏東分署查扣小貨車 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲到義務人住處執行。

行政院蘇院長指示各部會應全心全力，從各個面向將非洲豬瘟阻絕於境外，並要求法務部行政執行署對於違規在先卻又蓄意不繳者，應以各種有效方法展現公權力。

行政執行署屏東分署為落實執行非洲豬瘟裁罰案件之執行，對部分義務人限制出境，並於今日偕同行政院農委會動植物防疫檢疫局高雄分局人員，至屏東縣屏東市、東港鎮、車城鄉及獅子鄉等義務人住居所現場查訪執行，查封了一台貨車與機車，義務人因此表明辦理分期罰款繳納，收到預期成效。

依動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。屏東分署現所受理之案件，義務人多係由大陸或越南攜帶含有豬肉製品入境而遭裁罰。

屏東分署表示，為杜絕非洲豬瘟入侵，維護國人食品安全，針對豬瘟裁罰案件迅速優先強制執行，立即分案並責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以展現公權力，全面落實豬瘟防疫政策決心，遏止民眾恣意違反規定，守護全民健康。

▲Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典刻字愛心純銀T字扣手鍊」原價22000元、特價16100元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
網美全家拍照「腳踩在草莓苗上」被公審　業者驚訝回應了
穿丁字褲被帥醫打屁屁「蠻爽的」　雞排妹：他可以你不行
網美拍採草莓照！網驚呆「腳踩在草莓苗上」　老公出面道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工人拆房坍塌2F墜下！遭「怪手重壓」慘死　驚悚影片曝光

從疫區帶豬肉粽入境　挨罰20萬置之不理…執行官鐵腕扣車！

洗錢首腦爽開特斯拉Model X　半年經手上億...檢警扣一堆名牌包

不爽乾妹亂說話！6男女「香燙舌頭」剃髮凌虐…臉上再寫：我是王八蛋

帶130g豬肉餡餅入境罰20萬！他擺爛1年拒繳　透天厝+汽車全查封

新北三重路人見水溝蓋旁「2雙布鞋」！施工人卻失蹤…嚇壞報警

快訊／女奔西門町峨嵋停車場！跨坐頂樓女兒牆想跳樓　警趁隙拉下

攜大亨堡入境挨罰20萬　高雄女繳7萬沒下文...200萬套房慘遭查封

撿屍前科運將再犯案！車停涵洞爬進後座「狂吻女客」6mins

聯合仲介騙69名斯里蘭卡生打黑工　康寧大學前校長等6人遭起訴

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

工人拆房坍塌2F墜下！遭「怪手重壓」慘死　驚悚影片曝光

從疫區帶豬肉粽入境　挨罰20萬置之不理…執行官鐵腕扣車！

洗錢首腦爽開特斯拉Model X　半年經手上億...檢警扣一堆名牌包

不爽乾妹亂說話！6男女「香燙舌頭」剃髮凌虐…臉上再寫：我是王八蛋

帶130g豬肉餡餅入境罰20萬！他擺爛1年拒繳　透天厝+汽車全查封

新北三重路人見水溝蓋旁「2雙布鞋」！施工人卻失蹤…嚇壞報警