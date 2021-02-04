WHO專家抵武漢實驗室！自曝看到「前所未見的資料」未排除洩毒可能

▲一些假說認為，武漢病毒研究所可能外洩病毒，釀成疫情。但是，此說法未獲證實。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）疫源調查小組前往中國，結束14天隔離後，已於上周展開工作，並於3日上午抵達中國科學院武漢病毒研究所 （下稱武漢研究所），試圖釐清新冠病毒爆發源頭。來自英國的人畜共患病專家達薩克（Dr Peter Daszak）表示，中方提供了「前所未見」的資料數據，但團隊尚未排除實驗室外洩病毒的可能性。

《天空新聞》等外媒報導，達薩克表示，中方的態度非常開放，允許調查人員自由探索，「他們抱持開放態度，與我們討論每一種可能途徑。我們真的取得了一些進展。我認為，團隊裡的每個人都會這麼說。」WHO小組在武漢實驗室停留近4小時，接著驅車離去。

▲世界衛生組織（WHO）專家小組3日上午抵達武漢病毒研究所。（圖／達志影像／美聯社）

WHO小組2日前往一間動物疾病管控中心。達薩克向記者表示，任務進展非常順利，強調將跟隨資料與證據的指引積極調查，不論是海鮮市場、野生動物農場、野味市場或實驗室皆是如此，「每一件事情都會被放在檯面上，我們將持續保持開放心態。」他透露，團隊在華南海鮮市場「看到了新的資訊，是很好、非常有價值的東西」。

WHO小組本次到訪的地方包括中國最高級別的P4實驗室、治療第一例的醫院。

▲武漢病毒研究所外的保安正在驅離記者。（圖／達志影像／美聯社）

另據《俄羅斯衛星通訊社》報導，WHO小組另一名成員、俄國聖彼得堡流行病學與微生物研究所副所長德科夫（Vladimir Dedkov）卻認為，武漢研究所設備高級精良，堪稱完美，「我很難想像有什麼東西會從這裡洩漏出來。」他說，雖然病毒可能來自任何地方，但就理論層面而言，華南海鮮市場「具有所有病毒散播的條件」。

儘管WHO小組如火如荼展開調查，卻因疫情初期行動遲滯、防疫不力等原因，備受質疑。外界也指出，疫情已經爆發超過一年，這批專家的調查是否能有任何成果，令人質疑。



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