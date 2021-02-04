「雞排妹秀飛機杯怎教小孩？」　王婉諭千字力挺：不需被另眼看待

記者黃翊婷／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）指控在尾牙活動遭到性騷擾，她3日召開記者會，桌上擺放的飛機杯「純愛杯」卻再次掀起網友熱議。時代力量立委王婉諭同日深夜在臉書PO文表示，收到網友提問，「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」她覺得現在的孩子有很多管道可以接觸資訊，比起讓孩子自行摸索，不如把握機會提供正確的性知識，「不管懂也好、不懂也好，當孩子們提出問題，我們就認真以對。」

▲雞排妹3日召開記者會，被網友發現桌上擺著飛機杯。（圖／ETtoday）

王婉諭在這篇千字文中提到，日前發表兩篇談論兒童教育以及性騷擾的相關文章，3日就有網友留言或PO文提問，「（雞排妹）在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」因此決定和各位爸媽們聊聊，並以她的孩子舉例，「我家小孩姊姊今年國一、弟弟小學一年級，在早先的時候，兩個人就已知道父母是透過性行為讓卵子與精子相遇。」

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王婉諭說明，女兒年紀較大，對性知識的理解比較充足，知道男女在發育之後會產生性衝動，例如與他人相愛或是想看A片，而當出現性衝動時，自慰是其中一種處理方式；有一次女兒提問「什麼是飛機杯」，她如實回答，「男生的自慰常是用手來摩擦陰莖產生快感、模擬性行為，而飛機杯又稱為自慰杯，它會做成類似女性陰道的形狀或觸感，藉以讓男性陰莖得以放入摩擦，而達到自慰的效果。」

但如果是小學一年級的兒子，王婉諭認為，兒子可能還沒辦理解什麼是性衝動，但知道性行為是怎麼回事，所以她會這樣和孩子解釋，「當男生很想要有性行為的時候，但他沒有適合的對象，可能選擇使用飛機杯來取代女生的陰道，利用它來達到類似發生性行為時的感覺。」

▲王婉諭認為父母與其閉口不談「性」，不如好好提供孩子正確的性知識。（圖／記者屠惠剛攝）

王婉諭坦言，很多父母很難斟酌要怎麼向孩子說明「性」這件事，但她覺得，不管懂也好、不懂也好，「當孩子們提出問題，我們就認真以對」，假如聽完還是不懂，孩子們可能會感到無聊就停止話題；如果聽懂了，不論是因為不好意思而停止話題，或是想繼續了解，父母就是順其自然去回應，如實呈現自己的認知。

「現在的孩子，資訊接觸的管道很多，我們很難知道他什麼時候看到或聽到了什麼。」王婉諭認為，孩子願意分享、跟父母討論問題是好事，與其讓他們依靠網路上真真假假的訊息，不如把握機會提供正確的性知識，或是分享自己的看法與想法，「也很希望藉著這個機會提醒大家，『性』既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。」

▼王婉諭臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）