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亞馬遜下一個總部外觀曝光　350米螺旋狀建築物種滿樹

特約記者洪聖壹／綜合報導

電商起家的亞馬遜近日預告，首席執行長 Jeff Bezos 將於今年第三季卸任，並將交棒給雲端運算部門負責人 Andy Jassy，除了人事換上新血、專注雲端發展，該公司近日更揭露了第二總部（HQ2）的建設計畫，其中包括一個外觀被樹木包圍的螺旋狀建築物。

根據介紹，HQ2 將設在維吉尼亞州的阿靈頓郡，它是美國第五高收入郡，靠近華盛頓特區市中心，各種商務機能相當豐富，全新的總部預計會有三座 22 層樓高的辦公大樓，辦公大樓群將圍繞一個名為 Helix 的主建築物，總辦公面積高達 280 萬平方公尺。

從建築概念圖來看，Helix 的特色是沿著建築物外部螺旋而上的景觀步道，兩旁跟建築物周圍都會種滿樹木與當地的原生植物，看起來應該是可以騎乘自行車到自己辦公位置的設計，而根據《華爾街日報》報導，這裡將有 950 輛自行車的停車位，是一種綠化概念型建築。

Helix 建築物本體也是個螺旋玻璃塔狀設計，建築物高度約 350 公尺，樓頂跟周圍其他建築物的天際線切齊，設計靈感是來自「雙螺旋之美」。根據亞馬遜全球不動產部門副總 John Schoettler 所說：「雙螺旋在世界各地隨處可見，包括從人類DNA的幾何構造，到銀河系、天氣型態、松果及貝殼的天然外型。」

目前阿靈頓總部已經在施工當中，建築執照於 2019 年 12 月由當地政府批准，預計會先建造一對 22 樓的辦公大樓，同時進行周邊的公園計畫。至於在戶外空間方面，亞馬遜計劃創建一個充滿綠意的廣場與步道，並且計劃對外開放，甚至開放外部商店與餐廳進駐，也會有食品餐車的位置，至於 Helix 完工後，可望會對外開放參觀。

面對全新的總部設計，反應正反兩極，有人說外型像特製的冰淇淋，但也有美國媒體打趣說：「Helix 外觀與便便表情符號有明顯相似之處，儘管其中混入了一些更健康的顏色。」記者則對於它特別對外開放餐車的作法大表認同，特別是在疫情期間，能同時利用建築空間來解決員工飲食問題與周邊居民生計，又能做到美化環境，這是一個很好的解決方案。不論如何，這可是一個科技巨擘對外展現的財力與企圖心。

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