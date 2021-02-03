攜大亨堡入境挨罰20萬　高雄女繳7萬沒下文...200萬套房慘遭查封

▲高雄女子攜帶大亨堡入境遭罰20萬元。（圖／ETtoday示意圖）

記者黃子倩／高雄報導

農曆春節即將到來，有鑒於國際非洲豬瘟疫情未見停歇，尤其亞洲地區豬瘟疫情嚴峻，台灣雖然不是疫區，但為了防堵非洲豬瘟疫情藉由歸國旅客攜帶豬肉製品傳入台灣，法務部行政執行署3日進行防疫案件第二波迅雷執行，高雄地區一名吳姓女子去年初從香港返台，攜帶一個豬肉腸麵包（大亨堡）返台、入境，遭到防檢局開罰20萬，吳女繳了7萬後，剩下13萬元未繳移送高雄分署執行。高雄分署今天將他名下價值200萬的套房查封，此舉讓她的母親嚇到，向執行官表示年前會將剩餘的罰鍰繳清。

法務部行政執行署高雄分署指出，3日進行防疫案件第二波迅雷執行行動，共出動4組人力，強力執行非洲豬瘟裁罰案件及新冠肺炎裁罰案件共12件。其中執行範圍含岡山區、橋頭區、楠梓區、仁武區、前金區、三民區、新興區、鳳山區、大寮區、鳥松區、林園區及美濃區共11區。

▲因非洲豬瘟疫情未停歇，法務部執行署今天進行防疫案件第二波迅雷執行。（圖／記者黃子倩翻攝）

前金區執行專案小組3日上午查封非洲豬瘟裁罰案件吳女位於中華三路的不動產，經查該名女子去年1月29日從香港搭機入境時攜帶豬肉腸麵包1包（俗稱大亨堡），而豬肉製品係屬入境應申報檢疫品目，但女子未向檢疫機關申請檢疫，經移送機關行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局，依違反動物傳染病防治條例裁處20萬元。

據悉，吳女曾向移送機關聲請辦理分期，因未按期繳納，尚有罰鍰13萬元未繳，移送高雄分署執行，高雄分署於今日將吳女名下位於中華三路的不動產予以查封，如吳女事後仍未繳納案款，將擇期拍賣。經統計，高雄分署自受理非洲豬瘟防疫執行案件以來，總受理件數為178件，總清償金額達115萬4,836元。

法務部行政執行署高雄分署呼籲全民一同防疫，返國時不要違規攜帶動物檢疫物，也不要網購國外動物檢疫物，民眾務必配合政府之相關防疫規定及處置，摒棄自私及輕忽心態，如因違規遭裁處罰鍰逾期拒不繳納而移送執行，高雄分署必將迅速依法強力執行，絕不寬待，必要時除祭出限制出境、出海處分，亦會向法院聲請拘提、管收。

▲因非洲豬瘟疫情未停歇，法務部執行署今天進行防疫案件第二波迅雷執行。（圖／記者黃子倩翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以