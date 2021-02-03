教官積勞成疾猝逝？　校方闢謠：家中跌倒不治，器捐遺愛4家庭

▲嘉義某大學一度誤傳教官積勞成疾猝死，但經校方證實為跌倒顱內出血送醫不治。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

各大學日前皆在寒假期間，教職行政人員及軍訓教官仍維持正常多數大學已進入寒假，但近日嘉義某大學有學生發現該校一黃姓教官多日未出現校園，甚至傳出家中治喪，更一度傳出是因為積勞成疾猝逝說法。校方隨後發表聲明澄清，該校黃姓教官是日前在家中意外跌倒，造成嚴重顱內出血，家屬送醫仍不治，並不如外界所說累崩，校方也積極協助家屬治喪事宜並辦理撫卹等事項。

該校主任秘書表示，黃姓教官於上月28日凌晨在家中意外跌倒，造成嚴重顱內出血，妻子報案緊急送往嘉義基督教醫院急救，仍宣告不治，於30日中午11時許不幸離世，享年61歲。

黃姓教官高中畢業後投筆從戎，就讀陸軍官校專科4期，軍旅生涯十餘年，官拜中校轉任教官，在嘉義大學退伍後至國立中正大學學生安全組任職校安人員，工作勤奮，父母現年高齡分別為94、80餘歲，黃教官待人誠懇，侍奉父母至孝，家庭和樂，在校表現優異，深獲各級長官肯定，先後獲得2次優秀專案工作人員獎勵，為不可多得之人才，學校將從優撫卹。另外黃教官先前已簽署器官捐贈，離世後家屬依其意願，捐贈肝、肺及腎臟等造福4個家庭，遺愛人間。