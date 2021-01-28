北捷手扶梯站左邊拒讓「美女醫大戰網友」：不需假掰喜歡彼此

▲捷運手扶梯站右邊似乎已經成為民眾的習慣。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

眼科美女醫師黃宥嘉日前在台北捷運搭手扶梯時，因站在右邊遭男子飆罵爆衝突，她在臉書發文透露此事批「捷運局沒路用放任婦孺被欺負。」引發討論，甚至進一步引發黃宥嘉跟網友的戰爭。

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▲美女醫師黃宥嘉。（圖／翻攝Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間，下同）

黃宥嘉26日在臉書PO文表示，當時她右手牽著家人，她就站在手扶梯左側，一名中年男子執意要借過，開口拒絕竟然遭對方失控飆罵，還阻攔去路嗆聲「今天要槓上妳」，讓她氣到回嗆11字「你有本事妨害我自由看看」，「試問，對一個不懂得禮讓幼小的人，我何必犧牲自己與小孩的交通通行安全讓他呢？這個社會完全本末倒置。」

黃宥嘉透露，事發全程捷運保全竟然一句話都說不出來，她認為北捷應該好好檢討這一點，「捷運局沒路用放任婦孺被欺負。」對此有網友力挺，不過也有人來留言痛批，但這些網友都被黃宥嘉一個個回應了。

▲▼網友留言嗆黃宥嘉。



黃宥嘉在臉書截圖發文，可以看到有網友嗆她「一個巴掌拍不響，人家罵你，你不也罵人家嗎？他沒品，你也？」、「借過一下都不肯還扯那麼多～」，還有網友說「捷運手扶梯潛規則不是都站右邊 留左邊給急著走的人嗎？妳這女醫師還牽歐巴，讓一下會死嗎！」

對於這些網友留言，黃宥嘉直接封鎖，並發文表示「黃醫師也不是林志玲，你也不是陸勵成，根本不需假掰喜歡彼此。」

▼對於發文不客氣的網友，黃宥嘉一律封鎖。