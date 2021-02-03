美女醫前婆家起底！坐擁北市500坪豪宅「認識7天急嫁」　亂房照曝

▲黃宥嘉在2012年時閃嫁豪門，但2017年就與貿易小開陳文彥離婚，此後多次上節目闊談家務事，營造陳和前婆婆小氣刻薄的惡毒形象。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉多次上節目痛罵前夫家，營造前夫和前婆婆小氣刻薄的惡毒形象，其前夫許姓舅舅卻反控，黃宥嘉得知前夫家境優渥後，認識7天就急著嫁他，婚後揮霍拜金，時常在婆家打雞罵狗，更擔心外傭偷東西，吩咐幫傭沒事不能進她房間，房內凌亂不堪，臉盆因此發霉，與其螢幕上的言行大相逕庭。

「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」許男回憶，首次見到黃宥嘉是在醫院，當時黃已知陳家家境富裕，在台北市有占地500坪的豪宅，認識不到7天便去探望重病的陳父，還在床頭前保證自己會嫁給陳男、照顧家庭，當時在場人等都被黃宥嘉的主動嚇到瞠目結舌。

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▲陳文彥的舅舅指控，黃宥嘉婚後頻買名牌精品和包包，結婚5年就花掉夫家約1000萬元。

許男一眼看出黃宥嘉別有用心，提醒姊姊要多加注意，但黃裝出體貼懂事的假象，對未來婆婆百般討好、噓寒問暖，加上醫生光環加持，陳家還以為許男多心，對小倆口的戀情樂見其成，適逢陳父離世，黃宥嘉希望在百日內成婚，他們便在認識第24天宣布喜訊。

當時的黃宥嘉還在個人網誌發表深情長文，將丈夫封為瓊瑤小說中帥氣多金的「費雲凡」（帆），大讚陳文彥「聰明、體貼、體力好」，陳也豪擲千金，帶著妻子到加拿大訂婚，還飛到日本挑選設計大師桂由美的婚紗，讓黃宥嘉可以風光出嫁，原以為是王子與公主的夢幻愛情，真正的惡夢卻從婚後才開始。

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黃宥嘉進門後，陳家開始發現其光鮮亮麗外表下的真相，許男提到，黃擔心外傭偷她東西，吩咐幫傭沒事不能進她的房間，其屋內也因此雜亂不堪，連臉盆發霉都沒清理，她對金錢的慾望也逐漸展現。

▲前夫舅舅出示照片指出，黃宥嘉因擔心外傭會行竊，因此不讓幫傭進房間，卻也不多加打掃，造成房內凌亂不堪，連臉盆發霉都沒清理。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

▲前夫舅舅表示，黃宥嘉在陳家過得相當滋潤，到處旅遊、買包，沒想到黃離婚後長年在節目上捏造情節攻擊前夫家，丟尿布和破麻事件皆子虛烏有。

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