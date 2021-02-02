身心障礙男盪鞦韆等爸爸！民眾要求起身爆衝突…堅持告他傷害

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市一名身心障礙的姜姓男子1月31日傍晚在中和四號公園盪鞦韆，不料卻因占用過久而與另名葉姓男子起衝突；警方獲報到場後，姜男情緒仍相當激動，還揮手攻擊員警，因此遭到警方當場壓制，並帶回保護管束。後續葉姓男子前往醫院驗傷，並堅持對姜男提出傷害告訴，警方也只能依法究辦。

▲姜男當天傍晚坐在鞦韆上等待父親，但卻因占用時間過久，引起其他孩童家長不滿。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方調查，23歲的姜姓男子患有重度智能發展障礙，上月31日傍晚獨自坐在公園內盪鞦韆等待父親；當時葉男（37歲）姜男占用鞦韆許久，認為現場還有其他孩童排隊，因此上前要求姜男讓出鞦韆，但姜男因身心障礙無法溝通，雙方當即爆發口角爭執，進而演變成肢體衝突。

葉男遭毆後氣得報警處理，並向警方強調「我要告他傷害」；員警到場後見狀，溫言勸說姜男返回派出所休息，但姜情緒一時之間難以平復，激動大喊「爸爸！爸爸！」並揮舞雙手朝著員警頭部攻擊，警方不得已只好將其壓制，並帶回所內保護管束。

警方指出，這起衝突中雙方皆有受傷，因姜男領有第一類重度障礙證明，且當下情緒激動，擔心他有自傷或傷人之虞，所以才會將他帶回所內，採取適當管束作為，並非是將他逮捕，後續雙方也有驗傷，惟葉男堅持提告，警方也只能依法送辦；目前全案由防治組家防官介入，並轉介相關社福及衛生網絡單位與以協助。

▼姜男見到警方後情緒激動，還一度揮手攻擊，因此遭壓制帶回。（圖／記者陳以昇翻攝）