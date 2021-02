緬甸辣妹「政變現場」跳有氧！路障、軍卡配電音　3分半影片爆紅

▲緬甸體育老師Khing Hnin Wai大跳有氧,身後疑似是軍事政變現場。(圖/翻攝自Facebook/Khing Hnin Wai)

記者吳美依/綜合外電報導

緬甸軍方1日發動政變,許多民眾陷入社會動盪的恐慌。但是,體育老師Khing Hnin Wai不畏騷亂,來到國會大樓附近的環狀交叉路口(roundabout)大跳電音有氧,儘管身後集結大量軍人與軍用卡車,依然面不改色。這段3分28秒的影片被分享到臉書上後,在網路上瘋傳。

▲Khing Hnin Wai時常在臉書分享運動影片。(圖/翻攝自Facebook/Khing Hnin Wai)

Khing Hnin Wai於1日發布影片。她站在豔陽下,認真地隨著電子音樂舞動,身後卻是整排路障與一輛輛軍用卡車,疑似是政變現場。輕快節奏與嚴肅背景形成強烈對比,被媒體形容是一幅「超現實」的畫面。

Khing Hnin Wai時常來到這個地方運動,拍攝影片並分享在臉書上,也因此累積大量粉絲。許多網友看了這段影片下留言表示,這是「2020年代最具代表性的影片」、「21世紀第一個偉大藝術」、「瘋狂的2021年氛圍」,也有人開玩笑說,這是「革命性的運動鍛鍊」。

Not green screen. Appears she is standing atop the raised Royal Lotus Roundabout. See intersection to right of sat image. It is closest roundabout to the parliament and she is facing East. Shadows align w morning time. Maybe an expert like @AricToler could confirm pic.twitter.com/L1lzcDHXZJ