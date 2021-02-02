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社會 社會焦點 保障人權

女大生文林橋閃紙箱遭輾斃　為輕軌預留「槽化線」挨轟危險

記者黃翊婷／綜合報導

就讀文化大學的23歲林姓女學生上月29日騎車行經台北市文林橋，為了閃避路邊紙箱，在槽化線上摔車遭捲入砂石車底身亡。消息傳開後，部分騎士認為文林橋設計有問題；對此，台北市交工處表示，之所以設置槽化線，是為了預留未來輕軌的空間，後續會再前往現場進行檢討調整。

▲▼(模糊)林姓女大生騎機車在槽化線，撞紙箱意外跌倒捲砂石車底。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女摔倒後遭捲入車底。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，林女1月29日下午騎車行經文林橋，原本好好騎在槽化線上，卻因為閃避不及撞上路邊紙箱，整個人重心不穩摔車，當場被捲入一旁的砂石車底，隨後遭輾過。等到警消人員到場時，人已經明顯死亡。

48歲溫姓砂石車駕駛坦言，當下有感覺撞到什麼，停下來之後才知道輾到人。由於駕駛經過酒測，酒測值為0，林女的詳細死因，仍有待檢警後續相驗釐清。

文林橋文化大學女學生閃紙箱遭輾斃。（圖／東森新聞）

▼▲部分騎士認為槽化線的設計有問題，會導致道路突然變窄。（圖／東森新聞，下同）

文林橋文化大學女學生閃紙箱遭輾斃。（圖／東森新聞）

不過，消息傳開後，也掀起各界討論文林橋的設計是否有問題。根據《東森新聞》報導，文林橋東向西往承德路的方向，只有一邊設有槽化線，導致道路限縮，騎士原本可以直直往下行駛，卻要突然左偏與車搶道，對不熟悉路況的人來說，的確很容易發生危險；有騎士透露，「機車要過來的時候很危險，因為你一個大轉彎回來的時候，它（道路）就突然間縮小那個寬度。」

對此，台北市交工處設施科科長江長恩解釋，文林橋的槽化線是用來預留未來輕軌的空間，但過去有接獲檢舉，說是西往東文林路方向的槽化線會影響交通，去年3月曾前往現場會勘，「因為我們現在是做西往東這塊的調整，那東往西（事故路段）我們會再做一些確認，再檢討看看。」

▼槽化線是預留給輕軌的空間。

文林橋文化大學女學生閃紙箱遭輾斃。（圖／東森新聞）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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