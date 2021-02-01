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備戰過年人車潮　中市警交大購置「防疫盒」保護大家安全

▲▼ 。（圖／台中市警局交通大隊提供）

▲中市交通警察大隊員警巡邏勤務汽、機車備齊防疫簡易盒。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

目前正值秋冬防疫專案期間，依規定搭乘交通工具或前往公務機關等8大類場所一律需戴口罩及配合量測額溫，為防處新冠疫情，台中市政府警察局要求員警於取締酒駕等須與民眾近距離接觸的勤務均應配戴口罩，中市交通警察大隊員警巡邏勤務汽、機車也備齊防疫簡易盒，以減少病毒感染風險。

台中市警局交通大隊表示，面對疫情的嚴峻挑戰，第一線執勤的員警要面臨著不可知的對象和風險，以取締酒後駕車勤務為例，除已要求員警執勤時應一律配戴口罩，於攔停車輛後應與駕駛人保持一定距離，所使用的酒測器於使用前、後都會予以消毒清潔。

台中市警局交通大隊指出，隊上特別購置防疫簡易盒，以利汽車及機車勤務分別設置，內容有口罩、護目鏡、手套、防護衣等，供同仁執勤時遇有居家檢疫民眾擅自離開住居所，能在第一時間緊急備用防護外，並提供該民眾使用口罩，讓員警免於被感染的風險，確保市民及員警自身安全。

▲▼ 。（圖／台中市警局交通大隊提供）

▲▼ 防疫盒內容有口罩、護目鏡、手套、防護衣等。（圖／台中市警局交通大隊提供）

▲▼ 。（圖／台中市警局交通大隊提供）

交通警察大隊大隊長陳松寅表示，「自己先做好防疫安全，才能保護人民！」，進一步強調「民眾安心、安全」是警察執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通安全規則外，大家胼手胝足共同來防止疫情擴散。

陳松寅說，加強重要節日安全維護工作期間（3日晚間10時起至17日凌晨12時止，為期15日），台中市警局統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂好過年。

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