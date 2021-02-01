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爽吃又有好康拿！漢堡王「豪送5台PS5」等刮　還有4塊雞塊獎

▲▼ ps5

▲漢堡王送PS5。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

繼去年12月豪送出20台iPhone 12後，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）今（1）日再度宣布推出最新「刮卡」活動，最大獎直接祭出現在正夯的「PS5」，一次就送出5台，即日起只要於門市購買指定套餐即可獲得刮刮卡1張，張張有獎，用吃的就能把PS5帶回家。

▲▼漢堡王送PS5。（圖／業者提供）

▲刮刮卡張張有獎，數量有限、送完為止。（圖／業者提供）

漢堡王推出「指定豪享餐進擊抽5台」刮卡抽獎活動，即日起只要在門市購買全新「豪享三重奏」套餐，並搭配百事系列飲品就可隨餐獲得刮刮卡1張，且張張有獎，最大獎大手筆送出5台PS5，遊戲迷絕對不能放過，另外也有4塊雞塊下次購滿指定套餐免費吃等獎項，刮刮卡數量有限、送完為止，趕緊來試手氣。

▲▼COLD STONE推恰恰起司起司、萄氣小女葡冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE近日也推「牛轉錢坤迎新春」系列數位活動。（資料圖／記者蕭筠攝）

另，「COLD STONE」近日也推出「牛轉錢坤迎新春」系列數位活動，特別以年節氛圍設計搖紅包遊戲，即日起至2月25日只要在官方LINE就可參加，每帳號、每天都有1次抽獎機會且人人有獎，最大獎祭出冰淇淋買1送1，還有冰淇淋蛋糕現折200元、第2杯50元等優惠，另門市更加碼祭出單筆消費滿320元可抽刮刮樂1次，最大獎有機會拿到市值為34888元、和Microsoft聯名的限量禮盒。

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