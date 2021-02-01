快訊／韓國瑜要趙少康選國民黨主席、救國民黨

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康即將「重返國民黨」，國民黨主席江啟臣證實，已經收到趙少康的回復黨籍申請，很快將進入正式程序。針對申請入黨一事，趙少康10點10分將出面召開記者會對外說明，趙少康表示，前高雄市長韓國瑜去年跟他見面，當面建議他選黨主席，「他認為只有我能選」、救國民黨。

趙少康還原他與韓國瑜的對話，他指出，去年9月時，韓國瑜突然說要跟我見面，那時外界盛傳韓國瑜要選黨主席，我以為他來找我一定是要我支持他參選，「我們吃飯到一半，他突然說有件事要說，我問『你要選黨主席？』 他說『不是啊！我怎麼要選黨主席？你要選黨主席！』」

趙少康轉述，韓國瑜提到，他很替國家擔憂，看來看去認為「只有我能救國民黨」， 但趙少康認為目前主持的節目很多，「我如果出來，所有節目都要放棄，何必呢？」



趙少康表示，韓國瑜仍鍥而不捨，從九月開始一而再、再而三來說服，很感謝他的看重，「後來我跟他說我沒資格，因為我不是國民黨員，也不是中央委員或中評委」，韓國瑜則對他說「中評委的事他去跟江啟臣討論，如果可以的話，能不能下來選，趙少康則回應韓，「如果你搞成了我們再來討論這件事。」

趙少康表示，據他了解，韓國瑜跟江啟臣談了很多次，自己也跟江啟臣見了幾次面，「他對我回國民黨表示歡迎，就把回復黨籍的表格送給我，我還放在桌上考慮3、4天，但後來想想大家都是大人了，講好了要填那就填了。」

對於趙少康重回國民黨能否競選黨主席，依照黨內現行規定，必須回復黨籍滿1年，並且具備中評委或中央委員身分才符合資格。換言之，趙少康即使回到國民黨，也無法如韓國瑜所願，出馬競選黨主席。

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨初步規畫在7月24日前後進行黨主席改選，9月5日召開全代會，新任黨主席將擁有2022縣市長選舉提名權，黨內也關注趙少康下一步的規劃。

對於趙少康聽取韓國瑜建議後開始思考，並與江啟臣見過面，最後決定重返國民黨，江啟臣認為，以趙少康的聲望與歷練，能回到國民黨，他非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當得知趙少康不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度。

江啟臣指出，尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，國民黨都表示歡迎。