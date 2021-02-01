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慧眼看天下／花邊更吸睛　桑德斯迷因印T恤狂銷5千萬

 節目中心/綜合報導

美國總統拜登的就職典禮已經過了一個多星期，但被網友P圖的各種桑德斯迷因卻還在推特上繼續被瘋傳。

桑德斯是拜登在民主黨內初選的競爭對手，也是美國參議員。在拜登贏得美國總統大選後，同黨的桑德斯自然也應邀在就職典禮上現身。但與其他穿著正式且隆重的賓客不同，桑德斯竟然只穿著一件低調的羽絨外套、配上針織花手套出席，全程都在場邊雙手抱胸，非常低調地翹腳坐著。戴上口罩後，桑德斯超居家的打扮，不只讓人幾乎認不出來他是美國的政壇元老級人物，一臉冷漠看著典禮的表情，更彷彿是在說自己覺得很無聊，正想著這場典禮何時才要結束。

▲▼ 網友P圖桑德斯迷因。（圖／翻攝自推特／Wake The Nations）
▲ 網友P圖桑德斯迷因。（圖／翻攝自推特／Wake The Nations）

對比其他賓客熱情的態度、華麗的穿著，桑德斯不耐煩、只注重保暖的反差模樣，反而讓人感覺很親民，意外打中美國網友的胃口，在網路上迅速暴紅。有許多人將桑德斯翹腳坐著的照片做成「迷因」，P進各大經典電影和影集的場景。在社群平台Instagram上也出現桑德斯的專屬濾鏡，特別的是，國內的羽絨大廠光隆更是在這場迷因潮中意外沾光，因為桑德斯身上所穿的Burton深灰色羽絨夾克，主要供應商就是羽絨廠商光隆，出貨量有可能因為這回，拜登就職小插曲而跟著水漲船高。而桑德斯本人，甚至因此登上美國 Google 熱搜第三名，可謂是搶盡新科總統拜登的風頭。桑德斯本人在得知自己的鄰居阿伯照片暴紅後，雖然大感意外，但也順勢將照片印到T恤上義賣，目前已經籌得了5000萬元的善款。

▲▼ 桑德斯官網販售迷因T-shirt。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網）
▲ 桑德斯官網販售迷因T-shirt。（圖／翻攝自Bernie Sanders官網） 

除了桑德斯的淡定路人Look引起熱議，就職典禮紅毯上的「時裝秀」，其實也有深意。美國副總統賀錦麗與前第一夫人希拉蕊都有默契地穿上紫色套裝出席，就被認為是巧妙地選擇共和黨與民主黨的調和色，期待未來美國能夠「超越紅藍」。而賀錦麗身為美國史上第一位女性、非裔、南亞血統的副總統，也用行動力挺非裔新銳設計師 Christopher John Rogers。而新任第一夫人吉兒．拜登，不同於總是身穿歐洲名牌禮服的梅蘭妮亞，特別在典禮上選擇穿著紐約獨立設計師 Alexandra O’Neill的作品，參加就職典禮。雖然選擇小眾品牌出乎各界意料之外，但在疫情仍舊肆虐、經濟持續萎靡的今日，這樣的決定，對設計師來說或許是「仙杜瑞拉的一刻」。

▲拜登夫婦與賀錦麗夫婦20日站在國會山莊東側參加就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）
▲拜登夫婦與賀錦麗夫婦20日站在國會山莊東側參加就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

白宮場外忙著比美、爭奇鬥艷，場內新官上任的拜登也忙翻天。辦事效率高得出奇，行政命令幾乎是一天一簽。但面對前任總統川普給自己留下的燙手山芋，美中對抗問題，拜登也難免頭痛。台灣戰略學會研究員蘇紫雲教授在《慧眼看天下》節目中表示，如果說修復聯盟系統將是拜登新政府的第一要務，而抗衡北京又是白宮未來的外交方針，綜合過往民主黨路線、拜登内閣的政治立場、理念取向、以及中美關係與亞太目前局勢，拜登對美中關係的處理不可能會背於川普的路線太多，將會以「反共不反中」的穩健路線處理棘手的亞太問題。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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