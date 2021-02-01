「追星牛」20元可買明星行程　升級版還可「過安檢看偶像」

▲明星行程在大陸社群網站上一覽無遺，連更改航班都精準顯示。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，以往在大陸常見的演唱會、火車站售票黃牛也藉由網路的普及進行「轉型升級」，出現「追星牛」、「反催債牛」及「白酒牛」等遊走在法律邊緣的「新興業態」。其中，「追星牛」在購物平台上販售明星個人行程訊息，一般民眾想獲取某個明星的航班行程，只需明碼開價，價格最低僅要5元人民幣（下同，約20元新台幣）。

▲人氣高的明星偶像經常會在機場受到粉絲的包圍追逐。（圖／CFP）

《北京日報》報導，一名名叫「愛豆（偶像）行程一手控」的黃牛表示，朋友圈會不定時更新行程，「你也可以直接告訴我你想看哪個愛豆。」而在其朋友圈，發布了一些明星近期的出發日期、出發地、目的地等簡要行程。

對於明星行程，該名黃牛沒有透露消息來源，僅簡單表示，「能查詢的」；「我只給你信息，能不能接到，就看你自己。」

▲網路黃牛在微信朋友圈兜售明星行程。（圖／翻攝微信）

此外，另一名「追星牛」則提到，只需要5元就可以買到明星的航班號，還可以花費45元人民幣（約193元新台幣）刷關。該名黃牛表示，所謂刷關就是「過安檢看偶像」。刷關具體步驟是，向該名黃牛提供身份證、姓名，而後由他在網上幫忙訂票，成功後會發一張電子登機證，屆時只需帶著身份證去機場使用電子登機證，過安檢後就可以看到偶像。

對於這些透過網路買賣個資訊息的黃牛，雖然滿足不少迷哥迷姐粉絲的追星願望，不過，相關人士表示，網路黃牛的行為遊走在法律邊緣，一但觸法，買方同樣得負擔刑責及處罰。