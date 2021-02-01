「福生三號」起火　船長、船員竟遭行刑式槍決！綁屍丟海

圖文／鏡週刊

19年前，台灣東北方海域發生一起震驚全國的海上喋血案，調查局一名楊姓線民，利用替毒梟安排走私毒品的機會黑吃黑，與共犯找來中國籍殺手，槍殺運毒的船長、船員，搶走毒品，並用船錨綑綁2人屍體、丟入海中，最後還縱火焚燒漁船，製造失火的假象。原以為天衣無縫，所幸法網恢恢，屍體隔天意外被漁船撈起，警方介入偵辦後，連被丟棄到漁港的犯案槍枝，也莫名出現在潛水夫手中，一連串靈異巧合，終於讓警方順利緝凶。

2002年5月6日上午9點，基隆漁業電台向海巡署基隆海巡隊通報，指基隆籍漁船「福生三號」於彭佳嶼東北方海域起火燃燒，船長、船員2人下落不明，海巡人員趕抵現場後，並未發現2人蹤跡，當天下午3點左右，福生三號因船體焚燒受損嚴重，沉沒海中。

▼海巡人員獲報前往彭佳嶼海域時，福生3號船體的火還在燃燒。

第二天清晨6點，海巡隊又接獲通報，指一艘中國籍漁船在彭佳嶼附近海域意外撈到2具台灣男子屍體，身上綑綁著沉重的船錨，海巡隊派艇前往接駁屍體，並通知家屬指認後確認，死者為福生三號船長謝金郎及船員謝進聰。法醫相驗時發現，二名死者的頭、胸等處遭槍彈貫穿，其中一人手肘關節處還卡著彈頭，2人的太陽穴都遭近距離、行刑式槍擊。

▼共犯戴志明案發後潛逃中國大陸，半年後被公安逮捕，遣送回台受審。

▼曾是調查局線民的主謀楊國傳，被警方帶到岸邊進行模擬。

當年承辦此案的刑事警察局偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪告訴本刊，專案小組訪查後得知，2名死者無鉅額債務，也未與人結怨，2人攜帶新台幣5萬元現金出海，警方也在死者身上發現2萬多元餘款，因此研判非劫財殺人。

▼遇害船員謝進聰。

▼遇害船長謝金郎。

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