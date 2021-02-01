兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

▲林家宇常常拍攝父親，採訪當天，我們一起看了他記錄林進龍（圖）當乩童、替人問事的影片。

圖文／鏡週刊

2009年，一起運毒案改變了林進龍的人生。他當時47歲，是擁有6艘遠洋漁船的船主，卻因為順手幫忙轉交包裹，最後被判運毒、有期徒刑18年。當時，林進龍選擇逃亡，從此與家人斷絕聯繫。5年間，他的家人即使不知林進龍身在何處，還是不斷為他聲請再審、尋求救援。直到2020年，他才因新事證，獲無罪確定。林進龍成了國家司法錯判的犧牲者，他被國家偷走的5年、徹底改變的人生，至今沒有得到任何補償。

收到法院寄來入監執行單那天，林進龍知道自己必須要逃了。如果沒走，他得為一樁自己沒做過的事坐牢。「跑路」實際上是怎麼一回事？他沒概念，只收了一套衣服、一些現金，就把20多歲的兒子叫來，仔細交付漁船資料和未完成的工作。以前，他都叫孩子別出海跑船，如今卻只能對著面色凝重的兒子說：「你是家裡的男生，要扛起來。」

幫轉交惹禍 枉成運毒犯

當晚，林進龍從東港輾轉躲到屏東北邊的小村莊裡，他沒帶手機，怕被警察監聽，不知道如何讓家人知道自己平安。他想起離家前兒子那表情，應該是看到他在廚房哭了。如果堅持不入監，他那年47歲，18年刑期得跑路40年，他心想：「不知道能不能吃到90歲？我還有機會再回到家裡嗎？」

林進龍是小琉球人，不高，但身材魁梧結實，有討海人樂觀、苦幹實幹的性格。小學畢業後他就跟著父親出海，年輕時的船員生活其實挺快樂，進港就有零用錢花，只是他很容易暈船，風浪一大，就在甲板吐得東倒西歪。25歲那年，他決定上岸，攢一筆錢，自己買船當船東。

出事前，林進龍已經營漁船近20年，從1條船做到6條船，事業正順手，卻被捲入一宗跨國運毒案。

▼去年12月，林進龍帶我們到東港鎮海公園走走，他也帶上當年平反時，冤獄平反協會送他、裱框起來的「勝訴」毛巾。

2009年5月27日，林進龍接到兒時玩伴林金群的電話，對方請他到港口幫忙拿3台壞掉的DVD機，轉交給另一名朋友送修。「幫人轉寄東西」是港口文化，林進龍沒多想就答應了，叫兒子林家宇去港口取貨。當晚，林家宇將包裹丟在家門口，待林金群友人前來拿取，一大群刑警便包圍了林家，進行搜查。

「刑事問我，知不知道裡面是什麼？我說：『就是3台壞掉的機器。』他說：『3台壞機器？那是毒品啦！』我就告訴刑事，我給人家設計了！」事隔10多年，林進龍在屏東東港的家裡接受我們訪問，今年59歲的他，三分頭已全白了，只留下2撇濃黑的眉毛，表情嚴肅。他至今仍清楚記得事發當天的畫面情景。

從警方搜索開始，林進龍始終喊冤。他強調不知情，和林金群也好些年沒聯絡，僅知對方在菲律賓買賣魚貨，「也沒聽說他做過什麼壞事。」然而，3台機器裡搜出16塊海洛因磚，總重近6公斤，黑市價格數百萬元，成了他運毒的鐵證。自一審起，法官就不相信林進龍的說詞。2012年8月16日，全案三審定讞，重判林進龍18年刑期。他別無選擇，只能逃。

林家宇有記憶以來，父親身邊總是圍繞很多人。父親不只是船東，也是替人問事的乩童，村裡無論大小事，都會經過父親。舉家搬到東港後，家裡更熱鬧了，客廳從早到晚都是來找父親泡茶的客人，聊他們赤道上的漁船、聊漁獲配額，一大箱茶葉常常沒1個月就喝到見底。

父親離家流亡以後，家裡的聲音也跟著消失了。林家宇狼狽接下父母打拚一輩子的事業，卻在幾年間觸礁了2艘漁船。父親以前的客人知道了，不懷好意問他：「不會做，要不要乾脆把船都賣我？」整個港口也早已傳開：「林進龍是販毒的。」小鎮街上，耳語如影隨形，過去親熱要他喊「阿伯」的人，在目光交接那刻就別過了頭。每個晚上，他都聽到媽媽在隔壁房間哭。

流言刺心傷 奔走盼再審

「街坊鄰居的雜音、冷嘲熱諷真的太多了。那時候我真的很想跟我媽說，把事業結束掉，我們母子搬離這個地方，不要再看到這些人了。感覺被世界放棄了，沒有人相信我們。」回想起那段日子，36歲的林家宇氣到用手抹了一下眼淚，「但我相信我爸一定會回來，我一定會把他救回來，沒有做就是沒有做。」

▼第一次見到林家宇時，林進龍正因高血壓住院。那天他代替父親回小琉球花矸村老家辦事。

懷抱那分相信，林家宇四處奔波，在全台各地拜訪律師，盼望能讓父親的案件開啟再審，還他們清白。然而，他碰到的律師都勸退他，說沒指望，因為案子一旦三審定讞，想翻案難如登天。

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