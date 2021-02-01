設局拉女兒進摩鐵！讓前十大要犯猥褻　媽道歉：他是好男人

圖文／鏡週刊

綽號「瘋琴」的盧照琴，2005年捲入澎恰恰自慰光碟恐嚇案，替自己姪女、也是光碟女主角盧靚出面勒索巨款，一度轟動全國，事後被判處二年四月有期徒刑定讞，出獄後刻意遠離江湖，未料，近來遭控涉嫌在汽車旅館對未成年少女小茹（化名）襲胸，並用下體磨蹭對方臀部，雖然盧全盤否認，嘉義地方法院仍根據少女母親的一段自白簡訊，依強制猥褻罪將他判刑10個月，全案正上訴二審。

令人震驚的是，整起猥褻案竟牽扯出小茹遭親生母親設局推入狼爪的駭人內幕。小茹在案發後意外從媽媽手機看到她與盧照琴的微信對話，得知當時是媽媽故意喝醉酒，讓盧有機可乘，幸好她及時逃走，才免於遭性侵。知道真相後，小茹崩潰大哭，氣得與媽媽大吵一架，還把此事告訴外婆及姑姑，在親人支持下決定提告討公道，小茹媽媽為了懇求女兒原諒，透過簡訊及寫了一封道歉信給小茹，成為盧照琴一審被認定有罪的關鍵證據。

判決指出，2018年某日，盧照琴因友人往生，北上友人住處捻香，下午臨時起意，打電話約小茹的媽媽在台北吃飯，小茹當晚跟著一起到某餐廳聚餐，直到晚上9點多因媽媽喝醉，還陪她和盧照琴一起前往桃園市某汽車旅館過夜。

小茹向法官說，當晚近10點，媽媽已經喝得很醉，一度在路邊狂吐，一進到旅館房間，她馬上前往廁所幫媽媽清理衣物，此時，僅穿內褲的盧照琴突然從背後靠過來，她一度以為盧要跟她講話，卻冷不防的從背後環抱住她，她嚇一大跳，問盧：「你要幹嘛！」盧沒回應，卻摸她胸部，甚至還把她內衣的釦子解開，用雙手襲胸說：「胸部怎麼那麼大。」

判決指出，小茹指控盧照琴並非趁她不注意時摸一下就走，而是有施力的抓、摸她的胸部，且盧當時不但企圖把她的衣服往上拉，還用下體磨蹭她的屁股，當時小茹的媽媽因為爛醉躺在床上，根本喚不醒，小茹用力推開盧照琴，他才罷手，悻悻然地躺回床上。小茹則趕緊逃離房間，一路跑到汽車旅館外的超商。

小茹說，她到超商後立即打電話給住在不遠處的朋友求助，並將遭摸胸的過程說出，隨後搭捷運到友人家借宿，隔天一早，媽媽打電話找她，礙於盧是媽媽的朋友，害怕媽媽會擔心，才沒跟她說前一晚發生什麼事。

判決指出，直到案發第3天，小茹的媽媽突然對她說：「盧照琴要我讓妳當他的女朋友。」且向她表示不想活了，還把手機丟給她，說不想再跟盧聯絡，她見狀才跟媽媽說盧照琴那晚摸她胸部的過程，但媽媽聽到時，好像早就知道這件事，情緒顯得很平淡。

過了幾天，小茹打開媽媽跟盧照琴的微信對話，看到媽媽竟傳訊息給盧提到，「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑。」她看完對話氣炸了，直接質問媽媽：「是不是故意喝醉酒，讓盧照琴有機會欺負我。」並大罵媽媽為什麼要這樣做。

小茹的媽媽為了得到女兒原諒，不但傳簡訊道歉，還寫了一封信，內容提到：「那天我不是故意喝醉，我是醋桶打翻，一不小心就喝醉，但盧照琴自從知道我的事，就一直想上妳，是真的…我也痛苦很久…他以後不敢了，這次原諒我了，我知道妳不可能，媽真的愛妳，媽真的覺得盧照琴是好男人。」

法院審理時，盧照琴否認犯行，稱當晚進到汽車旅館後，先坐在床旁的沙發，小茹幫酒醉的媽媽擦拭衣服，他叫小茹把窗戶打開後，就躺在床上睡著了，當他一覺醒來，房間只剩小茹的媽媽，他一問才知小茹去同學家過夜，他沒有撫摸小茹胸部，也沒用下體磨蹭她的臀部，不知小茹為何誣告他。

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