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社會 社會焦點 保障人權

關鍵對話曝！　少女被猥褻「竟是母設局」崩潰：為何這樣做

小茹意外看到媽媽與盧照琴的手機微信對話，不敢置信媽媽居然故意喝醉，害她慘遭猥褻。

圖文／鏡週刊

曾是10大通緝要犯的盧照琴，因涉嫌恐嚇勒索藝人澎恰恰遭判刑入獄，後來獲得假釋，積極從事公益及經商開啟第二人生，未料，日前1名17歲的少女小茹（化名）指控，盧載她到摩鐵，安頓喝醉酒的母親，卻趁機從背後襲胸非禮，所幸她及時逃出。

事後小茹無意間看到媽媽與盧的微信對話，才知道設局入住摩鐵的人，竟然是親生媽媽，令她非常震驚，小茹的母親事後向女兒道歉，表明「我錯了、盧想上妳、媽真的覺得盧照琴是好男人」等語，成為盧照琴一審遭判10月的關鍵證據。

小茹的媽媽在餐廳（圖）喝醉酒，被盧照琴載到到汽車旅館後不省人事，盧被控趁機在廁所內猥褻小茹。（播攝googlemap）

判決指出，案發後，小茹礙於盧照琴是媽媽的朋友，並未將當晚遭襲胸過程說出，直到第3天，小茹的媽媽突然對她說：「盧照琴要我讓妳當他的女朋友。」且向她表示不想活了，還把手機丟給她，說不想再跟盧聯絡。

盧照琴（圖）捲入藝人澎恰恰自慰光碟恐嚇案，遭判刑2年4個月定讞，轟動全國。（東方IC）

她見狀才跟媽媽說盧照琴那晚摸她胸部的過程，但媽媽聽到時，好像早就知道這件事，情緒顯得很平淡。

盧照琴因恐嚇彭恰恰入獄服刑，2009年7月獲假釋出獄後，積極從商漂白。（中央社）

過了幾天，小茹打開媽媽跟盧照琴的微信對話，看到媽媽竟傳訊息給盧提到，「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑。」她看完對話氣炸了，直接質問媽媽：「是不是故意喝醉酒，讓盧照琴有機會欺負我。」並大罵媽媽為什麼要這樣做。

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