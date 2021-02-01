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快放假！學生嗨喊「鹹蛋超人台詞」　校方竟誘互相舉報勸退學遭批

▲鹹蛋超人。（圖／CFP）

▲學生在校內高喊鹹蛋超人角色名稱和台詞，竟有人因此被學校勸退。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸山西運城河東一中校方近日遭受網友批評，由於學生幾日前剛考完期末考試準備放寒假，興奮的學生在宿舍樓大喊「鹹蛋超人」台詞，卻因此被校方揪出3人「勸退處理」，更傳出鼓勵同學舉報互相舉報，獎勵「長期有效」。消息一出網友紛紛反彈，「校長是怪獸才會怕嗎」、「有毛病」，就連官媒新華社也撰文批評，「不理解」。

綜合陸媒報導，運城河東一中學生們日前因為考試完快放寒假了很高興，才會興奮地在中午高喊「鹹蛋超人」裡的台詞和人物名稱，宿舍大樓紛紛傳出「你還相信光嗎」、「迪迦」、「蓋亞」等，卻沒想到校方貼出「懸賞公告」，要學生檢舉身邊大喊大叫的人，若願意糾舉者，校方會提供獎勵而且「長期有效」。

校方掌握其中3名學生之後，已經對他們做出勸退處理，要藉此嚴格落實校方制度，並預計對更多人做出相關處罰。然而校方也沒想到，事件傳出後，大陸網友紛紛在微博上抨擊校方作法，認為校方「有毛病」、「學生高興喊一下不要緊吧」、「怎麼這個校方都是怪獸嗎，難道還怕奧特曼（陸譯，鹹蛋超人）？」

對此，河東一中教務處一名老師告訴《九派新聞》記者，指出當天中午就是學生在起鬨，由於學生已經在宿舍陽台接連喊了兩天，連在不同棟的家屬樓都能聽到，「一浪更比一浪高的那種。」該名老師接著表示抓到的3名學生不是被檢舉，是校方自己調查出來的，目的是希望起到警示和威懾作用，「不會讓孩子互相舉報」。

該名老師接著表示，嚴格意義上來說，3名學生並沒有被勸退，雖然公告上寫著被勸退，但處理結果還沒出來，只是要威懾其他孩子，讓他們知道不是什麼事都沒發生，「孩子嗎，誰不犯錯，他們也是正常上學考試。」

不過校方所謂的回應仍再次引起網友批評，「勸退就勸退，什麼叫嚴格意義上來說」、「懷疑校方是為了滅火而說的」。官媒新華社則對此發表評論，認為校方改口「沒勸退」，可能是基於輿論壓力，但因這種小事勸退或是公開懸賞鼓勵學生舉報同儕，「都折射了一種讓人不安的教育理念」。

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